Derek Jeter se perderá ceremonia de Cooperstwon por un problema de Covid en su familia

Entornointeligente.com /

El miembro del Salón de la Fama y excampocorto de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter, manifestó que no estará presente en la ceremonia de inducción de la clase 2022 debido a que en su familia está lidiando con «problema» de Covid-19.

«Muy decepcionado por perderme la ceremonia de inducción de hoy. Desafortunadamente, mi familia está lidiando con una situación de Covid», manifestó el emblemático jugador de los Yankees a través de su cuenta de Twitter.

Very disappointed to miss today’s induction ceremony. Unfortunately my family is dealing with a Covid situation.

— Derek Jeter (@derekjeter) July 24, 2022 Jeter aprovechó para felicitar a David Ortiz, quien ingresará en esta clase del 2022 a Cooperstown.

«Hemos pasado mucho tiempo juntos en el campo entre Nueva York, Boston y numerosos Juegos de Estrellas… Me alegra agregar a Cooperstown a esa lista. ¡Felicidades David Ortiz!», añadió el excapitán mediante la misma red social.

We’ve spent a lot of time together on the field between New York, Boston and numerous All-Star Games… Glad to add Cooperstown to that list. Congratulations @davidortiz ! pic.twitter.com/bnMuuN6Xps

— Derek Jeter (@derekjeter) July 24, 2022

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com