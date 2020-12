Star wars: Patty Jenkins traerá innovaciones a la saga con Rogue squadron

Entornointeligente.com / Patty Jenkins dejó una gran huella en el Universo Extendido de DC, con las dos primeras películas de Wonder Woman. Ahora, se hará cargo de Rogue squadron , la nueva película de Star wars que fue anunciada durante el Disney Investor Day 2020.

En una conferencia para el portal Yahoo, la cineasta se refirió a cómo se sentía al ser la primera mujer que dirigirá una producción de la franquicia. Además, afirmó que se siente presionada debido a que los fans no son nada fáciles de complacer y debe ser un contenido a la altura de sus antecesoras.

“Si puedo estar en una posición innovadora para allanar el camino para otras personas, es increíble. Espero poder hacer eso. Pero afortunadamente [las películas de Wonder Woman ] tampoco tuvieron presión, así que me he acostumbrado bastante al hecho de que realmente no hay nada que puedas hacer al respecto. Solo tienes que intentar hacer una gran película”, menciono.

Tras esto, Jenkins explicó que se sintió emocionada cuando la productora Lucasfilm le propuso dirigir Rogue squadron . Ella creció alrededor de pilotos y tener la oportunidad de crear historias sobre ese tema le pareció una oportunidad para expresar su imaginación y rendir homenaje a dicha profesión.

#Disney anuncia #RogueSquadron la nueva película de Star Wars pic.twitter.com/omXcf7JTpA

— REVISTA / CIENTO UNO ® (@CIENTOUNO4) December 11, 2020 Además, la directora contó que pasó mucho tiempo intentando producir una película sobre Chuck Yeager, militar de las fuerzas aéreas. Según ella, las historias de pilotos de combate siempre la llenaron de dicha y hará de esta nueva entrega una de las mejores para la saga

Disney ha anunciado que son 15 producciones que se encuentran en camino para seguir expandiendo la saga de Star wars . De todas las entregas, la película Rogue squadron tiene planeado su estreno para el 25 de diciembre del 2023

