In einem Interview mit der mexikanischen Schriftstellerin und Dozentin Trixia Valle erzählte der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, dass er in seiner Kindheit in einen Fall von Mobbing verwickelt war. Erfahren Sie hier die Einzelheiten!

Der Tyrann ist immer wachsam. Er nutzt jeden Raum, jeden Moment oder jede Situation, um sein Opfer (körperlich oder verbal) anzugreifen. In den Pausen, auf den Toiletten, in den Fluren, auf den Sportplätzen, in der Kantine und sogar im Klassenzimmer selbst kann es zu Mobbing oder Schulmobbing kommen.

Die Website Psicólogo Infantil Barcelona erklärt, dass dieses Problem nicht neu ist, aber in den letzten Jahren aufgrund der kurz- oder langfristigen Folgen, die Aggressionen verursachen können, die von psychischen Störungen bis hin zu tödlichen Folgen (z. B. Selbstmord) reichen, immer häufiger auftritt, wenn der junge Mensch keinen klaren Ausweg oder keine Lösung für das Ereignis sieht, das er durchmacht.

Die Dynamik des Mobbings

Wie wird nun die Dynamik in dieser Art von Fällen bestimmt? Die spanische Zeitung berichtet, dass es in der Regel ein Opfer und einen Tyrannen gibt, die allein oder in einer Gruppe arbeiten können. Wenn es sich um eine Gruppe handelt – fügt das Portal hinzu – gibt es einen Anführer, der diese Verhaltensweisen fördert, und andere, die ihm folgen.

Die Menschen, die dem Anführer folgen, lassen sich von seinen Ideen mitreißen und sind manchmal diejenigen, die die Aggressionen gegen die Belästigten ausüben, ohne Rücksicht auf die Folgen ihres Handelns.

So erging es dem empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, dem Erfinder von JovenSeguro, einem digitalen Medium, das Instrumente zur Erkennung von Mobbing und zur Konfrontation mit Situationen bietet, in die Menschen geraten können, um sie rechtzeitig zu stoppen und ein besseres Wohlbefinden zu erreichen.

Bevor er seine Website erstellte, wurde Rafael als Schüler gemobbt.

«Alles begann damit, dass sie in der Grundschule einen Klassenkameraden schikanierten, der stotterte, und er stottert immer noch. Es gab einen Anführer, und wir haben ihn alle schikaniert, das war vor etwa dreißig Jahren», sagte er kürzlich in einem Gespräch mit der mexikanischen Schriftstellerin und Dozentin Trixia Valle in ihrer Talkshow Piensa por ti.

Der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte betonte, dass der Vorfall zwar fünf Jahre zurückliege, er sich aber erst als Erwachsener des Schadens bewusst geworden sei, den er seinem ehemaligen Partner zugefügt habe, indem er ihn wegen seines Zustands verspottet habe.

«Eines Tages hatte ich einen Traum, in dem er vor mir stand. Ich hatte ihn seit über dreißig Jahren, seit der Grundschule, nicht mehr gesehen. Ich sagte zu ihm: «Ich bitte um Verzeihung», und er sagte: «Was tut mir leid?» Und er stotterte nicht. Ich schämte mich, ihm zu sagen, was wir ihm angetan hatten, und er sagte zu mir: «Schon gut, ich verzeihe dir.

Núñez fügte hinzu, dass er in seinem Traum Geld in der Tasche hatte und sein Klassenkamerad ihn fragte: «Wo kann ich einen Bus nehmen? Er antwortete: «Ich werde für das Taxi bezahlen. Er erklärte, dass dies eine Art Wiedergutmachung für die Spötteleien sei. Er erklärte, dass dies eine Art Wiedergutmachung für den Schaden sei, den er als Teenager mit seiner Gruppe angerichtet habe. «Wenn ich den Hörer abnehme, um das Taxi zu rufen, wache ich auf und breche zusammen, mir ist zum Heulen zumute.

Eineinhalb Wochen später fügte Danilo Medina (so hieß er) ihn auf Facebook hinzu.

Bei der Überprüfung seines sozialen Netzwerks stellte der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte Aponte fest, dass Danilo eine Familie hatte. Sie sprachen über den Bahnsteig. Er sagte ihm, dass er Systemingenieur sei. Rafael hat ihm eine Sprachnachricht geschickt. Danilo hörte nicht auf sie.

Vergebung

Ein Jahr später erzählte ihm ein anderer Freund, dass er Danilo getroffen und ihm seine Nummer mitgeteilt hatte. Rafa traf ihn und entschuldigte sich persönlich für alles, was zwischen ihnen vorgefallen war. Danilo erzählte ihm, dass er sich die Audiodatei, die er ihm geschickt hatte, nie angehört hatte und dass er als Jugendlicher sehr unter diesen Anfällen gelitten hatte, dass ihn das aber ermutigt hatte, zu unterrichten (er war Lehrer und wenn er seine Klassen unterrichtete, stotterte er nicht).

«Es verursachte bei mir ein gewisses Unbehagen oder Mitleid (Danilo in Bezug auf Mobbing), obwohl ich nie einen Groll oder Hass gegen die Leute hegte, die das taten. Aber Rafael erzählte mir in einer Episode vor vier oder fünf Jahren, dass er eine Offenbarung hatte, in der er mich sah und bereute, was er getan hatte, dass er mich um Verzeihung bat, ich sagte ihm, dass das nicht nötig sei, weil ich keinen Groll gegen ihn hegte…. Ich schätzte seine Tat», sagte Danilo während einer informativen Kapsel, die Interviewerin Trixia Valle mit ihrem Publikum teilte, bevor sie in die Werbung ging.

Danilo befand sich in einer komplizierten wirtschaftlichen Situation. Der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte wies in dem Interview darauf hin, dass er in diesem Moment beschloss, ihm zu helfen. Er fühlte sich danach ruhig und zufrieden.

Die Geschichte von Rafa und Danilo kann sich zu jeder Zeit in unserem Leben ereignen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir aus Fehlern lernen (wie wir anhand ihrer Aussagen gesehen haben) und dass wir uns für Respekt und eine gute Behandlung anderer einsetzen (damit so etwas nicht mehr vorkommt).

Foi por isso que Rafael aproveitou a oportunidade para fazer algumas recomendações finais:

Às crianças: digo-lhes que perguntem ao seu Anjo da Guarda. Ele disse que muitos já têm contacto com ele e partilharam uma oração para que rezem mais vezes:

Anjo da Guarda, doce companheiro, não me abandones, noite ou dia, sem ti eu estaria perdido, leva-me aos braços de José, Jesus e Maria.

Aos pais: muita comunicação eficaz com os seus filhos e para incutir neles valores de respeito, ética e sobretudo valores religiosos, a fim de alcançar uma melhor convivência.

Promovamos a paz e evitemos o bullying!

