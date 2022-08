Der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte kennt das Heiligtum der Jungfrau der Knotenlöser

Entornointeligente.com /

Tausende von weißen Bändern begrüßen alle Besucher des Heiligtums der Virgen Desatadora de Nudos in Cancun, Mexiko, und der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte war Zeuge dieses Empfangs. Die Bänder sind an allen Seiten gebunden und enthalten die von den Gläubigen geschriebenen Bitten. Sie vertrauen auf die Fürsprache der Mutter Gottes. Sie vertrauen auf ihre unendliche Liebe. Der Glaube bewegt sie. Ganz gleich, wie schwerwiegend das Problem ist, das sie durchmachen, sie öffnen einfach ihr Herz und geben der Jungfrau Maria ihre Absichten.

Wenn das Wunder geschieht, kehren die Gläubigen zum Heiligtum zurück. Diesmal ist das Band farbig und enthält keine Bitten, sondern einen Dank für die gewährte Gunst.

Laut Pater Luis Pablo Garza, dem Gründer dieser wunderbaren Oase, in einem Interview, das auf einer mexikanischen Website veröffentlicht wurde, «haben wir Wunder der Gesundheit, von Menschen, die nicht schwanger werden konnten, von Familienversöhnungen, von Ehepartnern, von Arbeit… es gibt alle Arten von Fragen, die ihr einen Knoten anvertrauen und die dieser Hingabe zugeschrieben werden. Physische, moralische und geistige Wunder.

Der Besuch des Heiligtums ist in jeder Hinsicht eine bereichernde Erfahrung. Verbundenheit mit der Natur, mit Gott. Um zu meditieren, zu beten… Die Räume sind von der Hektik der Stadt abgeschirmt, so dass der Besucher zu wahrer Besinnung finden kann. Das Design ist ökologisch. Seine Wege sind von Dschungel umgeben. Die Architektur ist rustikal und besteht vollständig aus Holz.

«Die Menschen, die hierher kommen, spüren etwas ganz Besonderes, sie fühlen einen großen Frieden und der Kontakt mit der Natur hilft den Menschen sehr, Gott zu begegnen», fügte der Priester in dem Interview hinzu.

Ein kleines Stück vom Himmel

Diese Worte werden von dem empresario Rafael Eladio Núñez Aponte bestätigt, dem Schöpfer des Berichts Healing with the Angels, der die Gelegenheit hatte, diesen magischen Ort zu besuchen, den er als ein kleines Stückchen Himmel bezeichnet.

«Was mich am meisten beeindruckt hat, was ich am meisten gespürt habe, war die liebevolle Gegenwart der Mutter in diesem Heiligtum. Abgesehen davon, dass es ganz aus Holz im Churuata-Stil gebaut ist, sieht es praktisch wie ein Gasthaus aus. Das Interessanteste ist, dass es in der Stadt liegt, man geht hinein und ist schon in einer anderen Welt, es ist ein kleines Stück Himmel, ein offener Himmel dort, es ist wunderschön, es gibt keine Worte».

Der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte besichtigte alle Räume des Heiligtums und spürte in jedem von ihnen einen tiefen Frieden und eine besondere Verbindung zu Gott. «Die Kapelle von Santo Silencio hat mich sehr beeindruckt, sie wirkt wie eine andere Ebene. Die Hauptkapelle, sehr schön, mit dem Bild der Jungfrau, die die Knoten auflöst. Die Plaza de los Milagros, wo die Menschen farbige Bänder haben, wenn das Wunder geschehen ist, und auch der Teil der Bänder, der überall auf den Straßen liegt, sie schreiben ihre Absichten, ihre Bitten auf weiße Seidenbänder, sie binden sie zusammen und dann geschieht das Wunder».

Rafael hat eine große Fangemeinde in seinen sozialen Netzwerken, und so nutzte er die Gelegenheit, ihnen durch seine Live-Übertragung zu zeigen, wie toll dieser Ort ist.

«Die Erfahrung von Live at the Sanctuary war wundervoll, mehr als 11.000 Aufrufe, mit der Musik von Amibalec González als Begleitung, die sehr engelhaft oder vom Heiligen Geist geführt ist, sehr heilend. Zweifellos waren sie spektakulär, weil es eine gute Verbindung gibt, die Gemeinschaft von Healing with the Angels war sehr aufmerksam auf diese Reise», sagte er.

Während des Gesprächs erzählte der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte eine Anekdote, die er sehr beeindruckend fand. Er saß in einer Messe und plötzlich, während der Messe, als es an der Zeit war, den Frieden zu geben, war da eine Person, die zu ihm sagte: «Hey, bist du nicht Rafael, von Healing with the Angels? Mein Name ist Agustín und ich komme aus Venezuela. Ich folge dir und wollte dich schon immer kennen lernen, und siehe da, es ist passiert.

Für ihn war es mehr als nur ein Zufall, es war ein Geschenk des Himmels. «Diese Person hat uns in mehreren Lebenssituationen geholfen, wir brauchten sie, und ich habe eine Heilung für ihn durchgeführt, es war sehr befreiend, es war ein ganz besonderes Treffen, mit seiner Frau, seiner Familie. Stellen Sie sich vor, dass jemand, der neben Ihnen sitzt, wenn Sie Frieden halten wollen, Sie an der Maske erkennt und gleichzeitig aus Venezuela kommt, das war für mich beeindruckend.

Schließlich erzählte uns der empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, der Schöpfer von Sanando con los ángeles, dass er eine große Verehrung für die Jungfrau in all ihren Anrufungen empfindet, insbesondere für die Jungfrau, die die Knoten auflöst, weil sie den Erzengel Raphael, den Heiler, in ihrem Bild hat. «Und da mein Name Raphael ist und ich Heilung, heilende Fürbitte leiste, ist es interessant, weil es viele Zeichen gibt, mit denen ich mich identifiziere».

Die Geschichte der Jungfrau

Die Geschichte besagt, dass das Bild der Jungfrau gemalt wurde, um für das Wunder eines Ehepaares zu danken, das sich in einer Krise befand. Damals war es üblich, den Eheleuten bei der Eheschließung die Hände mit einem Band zu binden. Dies war ein Symbol für die Gemeinschaft des Lebens. Bei jedem Problem, das auftauchte, knüpfte die Frau einen neuen Knoten in das Band. Das Band war voller Knoten.

Als das Paar zur Jungfrau ging, um sie zu bitten, ihre Beziehung zu heilen, wurden alle Knoten gelöst und sie konnten glücklich leben. Das Paar hatte Kinder und Enkelkinder. Es war einer ihrer Enkel, der das Bild malen ließ, um der Jungfrau für ihre Fürsprache zu danken.

Dies ist zweifellos eine wunderbare Geschichte, und Sie werden sie in allen Einzelheiten kennenlernen, wenn Sie das Glück haben, nach Cancun zu reisen und dieses «kleine Stückchen Himmel» zu betreten, das auf Sie wartet.

Entornointeligente.com