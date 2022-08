Deputados russos contra adopção de crianças por países «pouco amigáveis»

Entornointeligente.com /

Os deputados russos apresentaram segunda-feira um projeto de lei para proibir os cidadãos de países «pouco amigáveis» de adotarem crianças na Rússia, numa altura de fortes tensões entre países ocidentais e Moscovo.

A proposta, divulgada no site da Duma, a câmara baixa do parlamento russo, visa alargar o âmbito de aplicação de uma lei de 2012 que proíbe os norte-americanos de adotarem crianças russas, tornando-a exequível contra cidadãos dos países que cometam ações consideradas por Moscovo «pouco amigáveis» em relação à Rússia.

O Governo russo reagiu às sanções tomadas para punir a sua ofensiva militar na Ucrânia, alargando esta lista de «países pouco amigáveis», que inclui agora Estados Unidos, Austrália, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, Noruega, Taiwan e todos os estados-membros da União Europeia.

Subscrever Para entrar em vigor, o projeto de lei tem de ser aprovado em três leituras na câmara baixa do parlamento, depois pelo Conselho da Federação, a câmara alta, e depois disso promulgado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, sendo que os dois últimos passos são normalmente apenas uma formalidade.

A lei aprovada em 2012 fez com que o número de adoções tenha diminuído, de acordo com a agência de notícias estatal TASS, com 240 crianças russas adotadas por estrangeiros em 2019, contra 2.604 em 2012.

