Deputados eleitos que saem do Parlamento em menos de 15 dias

O número de deputados que renunciaram ao mandato tem vindo a diminuir desde 2011, mas, na última década, contam-se pelo menos três parlamentares que, depois de eleitos, acabaram por abandonar o cargo passados menos de 15 dias do início da legislatura, de acordo com dados fornecidos pela Assembleia da República (AR, composta por 230 deputados) e tratados pelo PÚBLICO. Isto, sem contar com os membros do Governo, que suspendem automaticamente os mandatos ao transitarem para o executivo. O estatuto dos deputados não exige justificações no caso das renúncias e as suspensões podem ser pedidas apenas com base num «motivo relevante».

