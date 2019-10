Deputado Marcelo Calero apresenta projeto de lei para manter Ancine no Rio

Entornointeligente.com /

SÃO PAULO – O deputado federal e ex-ministro da Cultura Marcelo Calero (Cidadania) apresentou ontem um pacote de medidas para que a Agência Nacional do Cinema (Ancine) permaneça no Rio. Um projeto de lei dispõe sobre a sede e foro da agência, justificando no texto que, entre 2009 e 2014, a cidade foi responsável por cerca de 42% da produção nacional de filmes: “O Rio de Janeiro é destacado polo concentrador dos agentes do mercado audiovisual brasileiro”.

O documento relata que foi por essa razão que o governo propôs, em 2001, a manutenção do escritório central da agência no Rio, “sem a necessidade de fazer maiores elucubrações em sua exposição de motivos em função da evidente importância da cidade para o setor”.

Calero também encaminhou ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Controladoria-Geral da União (CGU) pedidos para apurar o real custo da transferência da Ancine para Brasília. Além disso, o deputado formalizou requerimento ao ministro da Cidadania, Osmar Terra, para informações sobre os impactos financeiros para a pasta no caso de a mudança acontecer.

