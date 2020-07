Deputado compara prefeito de Caxias a Odorico Paraguaçu ao criticar tentativa de mudança da Ceasa para a Baixada

Entornointeligente.com /

RIO — O debate continua sobre o termo de cooperação técnica enviado em sigilo pelo prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, ao governador Wilson Witzel, que visa desativar o Ceasa Grande Rio, em Irajá , na Zona Norte, e substituí-lo por uma nova Central de Abastecimento (Cearj), que é construída num terreno no município da Baixada Fluminense. Após a mudança ser taxada como inviável pelos comerciantes , foi a vez do deputado estadual Dionísio Lins (Progressista) se posicionar contra. O parlamentar, membro da Comissão de Agricultura da Alerj, comparou Reis, durante sessão nesta quarta-feira, ao personagem Odorico Paraguaçu , conhecido no teatro e na TV por ser uma sátira dos políticos brasileiros: promete, mas nunca inaugura um cemitério na trama.

— Que fique claro que nada poderá ser feito no tapetão. O prefeito do município de Duque de Caxias pode ser considerado como o Odorico Paraguaçu, personagem de novela que não conseguia inaugurar o cemitério da cidade e vendia terreno na lua. São 46 anos de história, por isso os comerciantes do entreposto e as comunidades do entorno que vivem dos produtos que são descartados e oferecidos pelo Banco de Alimentos de lá não precisam ficar preocupados. A Ceasa não irá sair de onde está — disse sobre o local, que é considerado Patrimônio Cultural Carioca.

Odorico Paraguaçu: personagem criado por Dias Gomes fez sucesso em 'O Bem amado', da TV Globo, nos anos 1980, interpretado por Paulo Gracindo Foto: Reprodução / TV Globo

O parlamentar também argumentou que a Ceasa comercializou R$ 4,5 bilhões no ano passado em cereais e hortifrutigranjeiros, e conta com a circulação de mais de 70 mil pessoas por dia. Lins revelou ainda que o acordo prevê que o governo do estado receba R$ 50 milhões, o que, ainda em suas palavras, representaria metade da autorga que seria paga pela concessionária que deu início ao serviço de terraplanagem no terreno de três milhões de metros quadrados em Caxias.

Procurado, o prefeito Washington Reis ainda não se posicionou sobre as declarações do deputado Dionísio Lins.

A todo vapor: obras já começaram no terreno à baira da Rodovia Washington Luiz, onde o prefeito de Caxias planeja inaugurar a Cearj, que substituiria a Ceasa Foto: Cléber Júnior / Agência O Globo

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com