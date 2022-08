Depósito de munições explode na Crimeia. Rússia impõe condições para inspecção em Zaporijjia

Entornointeligente.com /

Ver mais Mais Rússia ameaça romper relações diplomáticas com os EUA se os seus bens congelados forem usados para reconstruir a Ucrânia Rússia recruta voluntários em prisões. Grupo Wagner promete liberdade a quem combater na Ucrânia Detida jornalista russa que protestou contra a guerra na Ucrânia em directo na TV Ucrânia diz que explosões na Crimeia destruíram aviões russos Estados Unidos revelam ter fornecido mísseis anti-radar à Ucrânia Comprador rejeita carga do primeiro navio a sair da Ucrânia: 26 mil toneladas de milho sem destinatário Ucrânia rejeita autoria das explosões na Crimeia Serviços secretos da Ucrânia dizem ter evitado assassínio do ministro da Defesa

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com