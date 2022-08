Deportivo Maldonado y su localía en Paysandú: el rédito económico y no dar ventajas deportivas

Entornointeligente.com /

Deportivo Maldonado fijó el Estadio Artigas de Paysandú para enfrentar a Peñarol en la sexta fecha del Torneo Clausura y luego del 1-1 que se dio el lunes por la noche en la Heorica , el gerente deportivo del club, Ignacio Borjas , dio algunos detalles que explican la localía de la institución fernandina en el litoral.

En diálogo con Ovación , Borjas dijo que «teníamos para fijar Rocha, Rivera o Durazno y no lo hicimos por el estado del campo de juego porque teníamos certeza de que el campo de juego del Estadio Artigas de Paysandú era muy bueno y por eso se optó por ahí».

Respecto a cómo se dieron las fijaciones de los partidos en los que el Deport no pudo ser local en el Campus Municipal de Maldonado, el gerente deportivo aclaró que «con Cerrito no se fijó en Paysandú porque la Mesa Ejecutiva no permitió en su momento que se fijaran los dos partidos con un plazo que nos permitiera ir a Paysandú, quedarnos allá y jugar los dos encuentros en el Parque Artigas porque esa era la intención del club».

Tal como informó Ovación, Peñarol le había ofrecido a Deportivo Maldonado jugar en el Estadio Centenario y 80.000 dólares de recaudación , pero el club no quiso ir a Montevideo y eso también lo explicó Ignacio Borjas : «Hubo un hecho concreto de poder generar una salida de Peñarol de Montevideo porque considerábamos que ellos jugando en el Estadio Centenario iban a ser locales, entonces no queríamos dar una ventaja deportiva. Nuestra recaudación estuvo muy cercana a lo que Peñarol nos ofreció por lo que la parte económica no era un diferencial».

«Lo que terminó de torcer la decisión del club para ir a Paysandú es que si nosotros teníamos que viajar íbamos a ser visitantes y jugar en Montevideo era darle una cierta ventaja a Peñarol. Por eso optamos por ir a Paysandú y generar cierta neutralidad. También tengo que resaltar la muy buena disponibilidad de la Intendencia de Paysandú para recibirnos», contó el gerente fernandino.

Deportivo Maldonado y su localía en Paysandú. Foto: Francisco Flores. El lunes en Paysandú se vendieron unas 6.500 entradas y lo que Deportivo Maldonado recaudó fue una cifra muy similar a la que Peñarol le había ofrecido por jugar en la capital del Uruguay.

Por otra parte, Borjas fue muy claro y remarcó que «Deportivo Maldonado fue primero rehén de que nos cambiaran la fecha cuatro por la seis que teníamos que jugar con Rentistas y no con Peñarol y ese fue un tema ajeno a nosotros, luego de que nos sacaran el Campus Municipal que también fue ajeno al club, tercero que nos cambiaron la fecha del miércoles 17 para el sábado 20 y después del sábado 20 para el lunes 22, también por un tema ajeno a nosotros».

En lo que respecta a la logística de esa localía en el litoral, Borjas contó que «nosotros nos hicimos cargo del alojamiento, las comidas y el traslado. En Paysandú nos dieron sin costo el Estadio Artigas con una contrapartida de acciones puntuales, pero ya que el estadio no tuviera costo era un campañón para nosotros porque por ejemplo, el costo de alquiler del Parque Capurro fue de 3.500 dólares. El Parque Viera —otra opción para recibir a Cerrito— nos salía 5.000. Eso nos daba un déficit porque al no vender entradas contra Cerrito perdimos 8.500 dólares. Por eso para nosotros no tener ese costo en Paysandú era algo muy importante. Ellos también nos facilitaron un montón de cosas más como por ejemplo prestarnos la cancha para entrenar el domingo y otros aspectos logísticos con los que estamos más que agradecidos».

Deportivo Maldonado. Foto: Francisco Flores. Como dato a destacar, Borjas contó que si Deportivo Maldonado optaba por ser local en el Estadio Centenario , el costo de alquiler era de 8.500 dólares más el 6% de la recaudación.

Por tal motivo, Deportivo Maldonado terminó sacando un buen rédito tras su visita al Estadio Artigas de Paysandú luego de las idas y vueltas que tuvo que afrontar al no poder contar con su escenario habitual durante las dos últimas presentaciones como local.

