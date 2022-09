Entornointeligente.com /

Depois de três semanas de campanha, rejeição preocupa equipe de Bolsonaro

02/09/2022 08h55 Atualizado 02/09/2022

1 de 1 O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição — Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição — Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Depois de três semanas de campanha e novas rodadas de pesquisas de intenção de voto, a rejeição alta e estável preocupa a equipe do comitê de reeleição do presidente Jair Bolsonaro ( PL ).

Conforme a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º), Bolsonaro oscilou um ponto na rejeição, subindo de 51% para 52%, enquanto Lula ( PT ) passou de 37% para 39%.

O índice de rejeição de Bolsonaro vinha caindo gradualmente, saindo no Datafolha de 56% para 51%, mas no último levantamento oscilou para cima, ficando nos 52%.

O número é semelhante aos levantados pelas pesquisas internas do comitê e acende um sinal de alerta. Afinal, uma rejeição acima de 50% torna praticamente impossível a reeleição do presidente da República.

A equipe de Bolsonaro, que frequentemente tenta desacreditar as pesquisas eleitorais, diz ter dados diferentes e prefere apostar nesses números. A diferença nas pesquisas internas é de cinco pontos, segundo integrantes do comitê da reeleição.

No Datafolha, ela é maior, de treze pontos a favor de Lula, mas caiu em relação ao último levantamento, quando estava em quinze pontos. Na última pesquisa Ipec, divulgada nesta semana, a diferença é de doze pontos.

A rejeição elevada será usada pelos assessores de Bolsonaro a convencê-lo a evitar, nas comemorações de Sete de Setembro, arroubos autoritários e ataques às urnas eletrônicas em Brasília e no Rio de Janeiro.

Ele vai participar de eventos nas duas cidades na próxima quarta-feira. As pesquisas do comitê indicam que o presidente perde votos quando ataca as urnas e o sistema eleitoral brasileiro.

O comitê da reeleição vai usar as próximas semanas, principalmente no programa de rádio e TV, para reduzir essa rejeição. A missão é chegar ao segundo turno, que virou uma possibilidade real pelo último Datafolha, com uma rejeição caindo, abaixo de 50%, para tentar uma virada na fase final da eleição.

