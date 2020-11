Depois de perder eleições, Trump participa em primeiro evento público

Donald Trump esteve presente no seu primeiro evento público, esta quarta-feira, desde que perdeu as eleições norte-americanas para o candidato democrata Joe Biden segundo projeções dos media norte-americanos.

O chefe de Estado participou numa cerimónia do Dia Nacional dos Veteranos, no cemitério de Arlington, no estado da Virgínia. Joe Biden também homenageou os veteranos norte-americanos noutra cerimónia, no memorial da Guerra da Coreia, em Filadélfia.

Apesar de Joe Biden ter sido apresentado como o vencedor das eleições pelos media norte-americanos, Donald Trump ainda não veio a público admitir a sua derrota, continuando a afirmar que foi vítima de “uma fraude eleitoral”. Mesmo depois de o candidato democrata ter declarado vitória, o republicano insiste que o processo “está longe de terminar”.

