Depois de Espanha, Rafa Zafra quer conquistar a Comporta

É verdade que o Verão de 2022 ainda não terminou, e terá ainda mais uns bons dias de sol e calor para nos apresentar, mas há já notícias promissoras quanto à época de veraneio do próximo ano. Rafa Zafra, o chef espanhol responsável pelos restaurantes Estimar, Amar e Casa Jondal, irá abrir um restaurante em Portugal, mais concretamente na Comporta. O conceito já está desenhado e a carta terá os produtos do mar como ingredientes principais. Em território português, a primazia será para os produtos do Atlântico, revela Rafa Zafra, mais habituado a cozinhar o que o Mediterrâneo dá. Aquele que será o seu primeiro projecto em território luso, ficará instalado no «B-Água», complexo turístico que irá fazer da sustentabilidade a sua principal bandeira.

