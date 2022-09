Depois de Cuba, furacão Ian chega à Florida e deixa dois milhões sem electricidade

Entornointeligente.com /

Depois de deixar a ilha de Cuba sem electricidade, o furacão Ian semeia agora a destruição na Florida. O estado norte-americano foi atingido por ventos que chegaram a atingir os 240 quilómetros por hora, com muitas ruas completamente inundadas e cheias de destroços. Com as falhas nas comunicações provocadas pela tempestade, ainda não foi possível avaliar a escala dos danos: dois milhões de pessoas estão actualmente sem electricidade, depois de sucessivos «apagões» provocados por uma das mais tempestades mais fortes a atingir o território norte-americano.

O nível das águas ultrapassou os cinco metros, com alguns hospitais a transferirem os doentes mais frágeis para os pisos superiores. Uma embarcação naufragou perto do arquipélago de Keys, na zona sudoeste do estado norte-americano. As autoridades procuram agora 20 desaparecidos, num momento em que a tempestade avança em direcção ao interior do estado.

