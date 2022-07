Depois das férias há mais (do mesmo)?

Entornointeligente.com /

Do «caos» que afinal são apenas «desafios» aos anúncios do muito que foi feito mas ninguém parece ver, o debate sobre o Estado da Nação mostrou o que se antecipava: há um país cor-de-rosa e o Portugal em que vivem todos os outros. A realidade está fora do Parlamento, no que sentem os portugueses; na forma como as famílias lutam para sobreviver à crise que já chegou, à inflação que lhes roubou o equivalente a pelo menos um salário; no esforço das empresas para fazer negócio, garantir emprego e trazer crescimento ao país.

No Parlamento, a novela é a do costume: a esquerda acusa o governo de estar feito com os vis interesses económicos e aconselha a que se taxe tudo o que é bom resultado – à boa moda venezuelana, melhor seria o Estado encarregar-se das transformações urgentes que a economia tem de cumprir em tempo recorde, e para isso o mais avisado é pôr desde já o dinheiro todo nos cofres públicos. O PS passa as acusações para a sua direita, que «arruinou o país», apesar de a austeridade da troika já ter sido há sete anos e de o leme ser conduzido pelos socialistas desde então – da mesma forma que o foi nos seis anos antes de irmos parar ao buraco e nos vermos obrigados a pedir assistência internacional. A direita devolve as acusações e repete as provas de esgotamento de um governo de maioria absoluta que governa há menos de um ano – e que, por o ser, lá ficará mais três. E ninguém se atém a apontar saídas para melhores destinos. Ninguém avança projetos para o país. Ninguém apresenta uma visão de futuro. Ninguém debate vias para o crescimento. Ninguém fala de apostas na formação, na criação de valor, na melhoria da produtividade e da competitividade.

Ocupa-se o tempo a discutir «os cortes de salários e pensões de que os portugueses bem se lembram», mas não se ouve solução para a maior perda de poder de compra das famílias por efeito de uma inflação que garante ao governo margem extra para brilhar nas contas certas – objetivo que o PS prossegue com orgulho mas continua a criticar ao PSD dos tempos da troika. Apregoa-se o crescimento ímpar neste ano (6%, mais do que todos os parceiros da UE), sem mencionar o buraco de onde estamos a sair (-8,4% em 2020, a quarta maior queda entre os países da União, tendo crescido abaixo menos do que muitos deles no ano passado) ou mostrar caminhos para não voltar já em 2023 à anemia insustentável das últimas décadas. Acena-se com a bandeira do «melhor registo dos últimos 20 anos» no desemprego, omitindo as mais de 130 mil pessoas que não entram na estatística porque estão inscritas em formações ou incapacitadas, esquecendo que a taxa entre os mais novos mantém um em cada quatro jovens afastado do mercado de trabalho.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O Parlamento arrumou as malas para férias, mas a discussão é a mesma de sempre. Sem novidade, sem rasgo, sem visão, sem soluções. Sem pistas para resolver o que corre mal na vida do país. Será assim tão estranho que os portugueses estejam cada vez mais afastados de São Bento?

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com