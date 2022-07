Depois da euforia, veio o anticlímax na Volta a França

Entornointeligente.com /

«Dormi muito bem, estou bem e vou estar ao ataque. Vou ao ataque e espero que as pernas me acompanhem». Estas palavras foram de Tadej Pogacar nesta manhã, antes da partida para a etapa. Pouco dado a bluffs , o esloveno abriu desde logo o jogo e garantiu que haveria espectáculo – até porque apontou que a tremenda fragilidade mostrada na etapa 11 terá sido por problemas de alimentação, mais do que por pura incapacidade física.

Apesar da promessa do esloveno, a etapa 12 da Volta a França tratou de criar um dia de total anticlímax, depois da 11, que foi das melhores da história da corrida . A subida ao Alpe d’Huez prometia espectáculo, mas a montanha acabou por parir um rato, com Tadej Pogacar a fazer apenas «cócegas» a Jonas Vingegaard, que segue líder da prova.

Quem sorriu foi Tom Pidcock, que foi o mais forte da fuga do dia e venceu isolado na mítica escalada nos Alpes – é o segundo triunfo britânico consecutivo neste local, depois de Geraint Thomas em 2018.

Nota ainda para um relativo renascimento de Chris Froome, que entrou na fuga, chegou em terceiro lugar e fez, de longe, a melhor etapa desde o brutal acidente que teve em 2019.

Má bastilha para os gauleses A primeira das três subidas do dia, uma nova passagem pelo Col du Galibier, não prometia mexidas entre os favoritos ao triunfo (essas seriam provavelmente só na chegada em alto no Alpe d’Huez), pelo que o cenário mais provável era mesmo o de uma fuga ganhar boa vantagem na primeira metade da etapa.

O que poucos esperavam é que no Dia da Bastilha os franceses em prova se mostrassem tão modestos na hora de se aventurarem. Entre os nove fugitivos, apenas um – Anthony Perez – era francês. Havia, por outro lado, dois grandes motivos de interesse. Um no plano nacional, com Nélson Oliveira no grupo, e um mais global, com Chris Froome na frente da corrida, tentando provar a teoria veiculada nas últimas semanas, que o aponta como estando mais próximo do seu nível.

Tal como na etapa 11, este dia teve um detalhe táctico muito relevante logo a abrir a etapa: após o topo do Galibier, Tom Pidcock, um descedor de excelência, prestou-se a velocidade e trajectórias de enorme risco e fez uma descida vertiginosa que lhe permitiu chegar à fuga.

E aqui a Jumbo tinha um trunfo: com sete minutos de vantagem para o pelotão, Pidcock ultrapassava vários ciclistas na classificação – Enric Mas, Lutsenko, Vlasov e Gaudu eram alguns dos «caçados» pelo jovem da Ineos –, pelo que estas equipas, querendo neutralizar Pidcock, poderiam dar alguma ajuda à equipa de Vingegaard no controlo da etapa.

?? TOP ?? provisional de la 12ª ETAPA

+ info ? https://t.co/zh7PTAqBgL #TDF2022 pic.twitter.com/NT897wNvzz

— Tour de France ES (@letour_es) July 14, 2022 Mas esta dinâmica, com fuga estável na frente, acabou por tornar a etapa algo inócua e aborrecida durante dois terços do percurso, ficando a acção reservada apenas para a subida ao Alpe d’Huez. Para quem aprecia o ciclismo pelas imagens idílicas, hoje foi um dia rico, com mais tempo para apreciar paisagens, havendo pouca ou nenhuma animação na corrida.

Só a pouco mais de 50 quilómetros da meta houve mexidas e alguns sonhos começaram a esfumar-se. Falamos, primeiro, do sonho de Nélson Oliveira e de mais um par de aventureiros, já que foi separado o trigo do joio e ficaram na frente os que se esperava que ficassem: Froome, Pidcock, Powless, Meintjes e Ciccone.

Numa segunda fase, o possível sucesso dos restantes fugitivos começou também ele a enevoar-se. A Jumbo, sem ter necessidade disso, endureceu o ritmo do pelotão e reduziu bastante a vantagem da fuga, possivelmente com a intenção de permitir a Vingegaard um triunfo vestido de amarelo – algo que vários corredores, incluindo Pogacar, já assumiram ser especial.

Mas o plano acabou por ser fogo-de-vista. A Jumbo não levou essa ideia avante e acabou por deixar a vantagem da fuga crescer novamente. À entrada na subida final, a fuga tinha seis minutos de vantagem para o pelotão, o que seria, em condições normais, suficiente para o triunfo sair de um dos cinco aventureiros.

?? TOP provisional de la 12ª etapa – GENERAL –

1? ??#18 Jonas Vingegaard

2? ??#1 @TamauPogi 2:22″

3? #21 @GeraintThomas86 2:26″ #TDF2022 pic.twitter.com/fQhTjZLWp3

— Tour de France ES (@letour_es) July 14, 2022 Pidcock era o favorito, mas seguramente boa parte dos adeptos esperava uma vitória de Froome, que seria lendária – embora esta já fosse a melhor etapa do britânico desde o acidente que sofreu em 2019.

Nada se passou E foi mesmo o jovem britânico quem começou a mexer na corrida, com um ataque a dez quilómetros da meta, só seguido por Meintjes – que perseguiu sempre à distância, como já é clássico no sul-africano – e por Froome – que mostrou alguma fragilidade e preferiu subir a ritmo, sem ir ao choque. Nenhum deles teve força para Pidcock e foi o ciclista da Ineos quem ergueu os braços na meta.

No pelotão (que já nem era propriamente digno desse nome), o ritmo da Jumbo no Alpe d’Huez ia fazendo cair rivais um por um. Vlasov, Lutsenko e Gaudu foram os primeiros, seguidos de Quintana, que não confirmou as boas indicações dadas na etapa 11, bem como Bardet. Com Gaudu e Bardet a vacilarem, o Dia da Bastilha seria por certo uma desilusão para os fãs franceses que responderam a preceito nas bermas da mítica escalada, com centenas de pessoas a fazerem os habituais «túneis humanos».

Roglic aumentou o ritmo durante alguns metros, mas a Jumbo ainda tinha Sepp Kuss, que estava a ser «guardado» desde o início do Tour. O americano foi quem seleccionou o grupo até ao primeiro ataque de Pogacar.

Fê-lo a três quilómetros da meta, já depois de uma primeira tentativa que não chegou a sê-lo pelo excesso de público na berma. E fez outra a 1,2 quilómetros, desta vez mais explosiva, mas novamente inútil – Vingegaard pareceu sempre confortável.

Para esta sexta-feira está desenhado um dia calmo para quem andou mais rápido nas montanhas dos Alpes. A etapa é globalmente plana, embora tenha algumas zonas de «falso plano» que podem excluir da luta pela vitória os sprinters mais pesados.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com