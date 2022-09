Depois da contraofensiva ucrâniana, Rússia envia reforços para Kharkiv

Entornointeligente.com /

O exército russo enviou reforços militares, entre os quais veículos blindados e canhões, para a região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, onde as forças ucranianas se encontram a fazer uma contraofensiva.

De acordo com a agência France-Presse (AFP), as agências russas publicaram imagens do Ministério da Defesa, onde é possível ver os reforços em trânsito em direção à região de Kharkiv, apesar de não ter sido feito qualquer anúncio.

O reforço de militares russos surge numa altura em que as forças ucranianas dizem que fizeram avanços na região de Kharkiv.

Em entrevista a uma televisão do país, o funcinário russo Vitali Gantchev adiantou que estavam a decorrer «lutas ferozes» em torno da cidade de Balakliya, que Kiev anunciou na quinta-feira que conseguiu recuperar aos russos.

«Nós não controlamos mais Balakliya. Estão em andamento tentativas de desalojar as forças ucranianas, mas a luta lá é feroz e as nossas tropas estão retidas nos arredores da cidade», disse o mesmo.

