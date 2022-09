Entornointeligente.com /

A sua virtude preferida?

O ouvido.

A qualidade que mais aprecia num homem?

O talento.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

O talento.

O que aprecia mais nos seus amigos?

Disponibilidade para ouvir, para falar ou para estar em silêncio.

O seu principal defeito?

Pouca resistência à tentação.

A sua ocupação preferida?

Compor.

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

Caminhar à beira-Tejo, com sol, ou viajar em estradas secundárias pelo interior de Portugal, com chuva.

Um desgosto?

Perder uma ideia que estava na ponta da língua.

O que é que gostaria de ser?

Compositor com direito à preguiça. Deploro o tempo de negócio em que nos mergulharam, que nos retira o direito ao ócio e nos transforma, à viva força, em potros de competição dispostos em linha de montagem.

Em que país gostaria de viver?

Renúncia expressa de qualquer outro país. Começo a bocejar no preciso momento em que deixo o espaço aéreo de Portugal. Enfadado, só retorno à tranquilidade quando volto a pedir uma bica curta numa esplanada alfacinha, tripeira ou brigantina, tanto dá, com um coreto em Si bemol à minha frente.

A cor preferida?

A do Maio florido.

A flor de que gosta?

Angélica.

Relacionados questionário de proust. «Gostava de ter o dom da ubiquidade»

questionário de proust. «Um desgosto? A decadência da livraria e imprensa tradicionais»

sociedade. «O meu principal defeito? O perfecionismo e ser muito exigente comigo própria»

Angélicas

© D.R.

O pássaro que prefere?

Rouxinol na noite de Abril, a carriça na alvorada, o tordo no crepúsculo de Dezembro. O melro, primo do tordo? Esse, sempre.

O autor preferido em prosa?

Camilo.

Poetas preferidos?

Pessanha, Pascoaes.

O seu herói da ficção?

Davis, jurado número 8 em «12 Angry Men»

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Heroínas favoritas na ficção?

Viridiana.

Os heróis da vida real?

Meus pais, meus irmãos, minha mulher e meus filhos.

As heroínas históricas?

Rainhas de Inglaterra, não, de certeza. Prefiro rainhas da vida real. Ocorrem-me duas senhoras sem direito a pompa, circunstância e toda a sorte de protocolos ajaezados, apenas no exercício do direito de resposta: Rita Machado, filha do escritor Dinis Machado (autor de «O que diz Molero»), na forma como acertou o passo a António Lobo Antunes ao defender a memória de seu pai e demais antepassados já falecidos. A dignidade da sua resposta é solar e sonora como um sino de bronze, a lembrar o tiro certeiro de David na testa de Golias. A outra heroína é uma leitora anónima de Setúbal que respondeu de forma mortal a Maria Filomena Mónica. A socióloga afirmara num dado artigo que «havia três pessoas cultas em Portugal, se tanto.» A leitora confirmou na semana seguinte àquela publicação que eram mesmo três, sem qualquer dúvida. E enumerou-as: «Uma das pessoas cultas é a Drª Maria Filomena Mónica, pois claro. A segunda pessoa culta é o Dr. António Barreto, seu marido. E a terceira pessoa culta sou eu, evidentemente.»

Os pintores preferidos?

Rego, Souza-Cardoso, Turner, El Greco, Parmigianino, Mantegna.

Compositores preferidos?

Pedro Faria Gomes, Lopes-Graça, Poulenc, Ravel, Debussy, Bach.

Os seus nomes preferidos?

Amélia e António.

O que detesta acima de tudo?

Pedantismo de queixo altivo, e, citando Debussy no seu questionário Proust de 16 de Fevereiro de 1889, les femmes trop belles.

A personagem histórica que mais despreza?

Frei Tomás de Torquemada, a representar todos os seres sinistros respaldados no poder instituído que, com base em efabulações e toda a sorte de banhas da cobra, se arrogam à autoridade moral de julgar os outros, apoucando-os, censurando-os, prendendo-os, torturando-os, assassinando-os.

O feito militar que mais admira?

Bafordo de Valdevez.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Renovar-me e remoçar todas as primaveras como o freixo.

Como gostaria de morrer?

A rir.

Estado de espírito atual?

A sorrir.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Todo e qualquer desvio das linhas estéticas que vão bolçando da boquinha mimada e burguesa dos tempos que correm.

A sua divisa?

«Escreve música. Deixa lá a história».

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com