Departamento del Tesoro ingresa a lista de Control de Activos Extranjeros a 15 aviones de Pdvsa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó quince aviones como propiedad bloqueada de Petróleos de Venezuela, SA (PdVSA) de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13884, que bloquea la propiedad y los intereses en la propiedad del Gobierno de Venezuela.

Varios aviones PdVSA se han utilizado para transportar a miembros de alto rango del antiguo régimen de Maduro. A fines del verano de 2019, el ministro venezolano de Petróleo, Manuel Salvador Quevedo Fernández, quien también es un nacional especialmente designado, asistió a una reunión de la OPEP en los Emiratos Árabes Unidos y utilizó el avión PdVSA Falcon 200EX ( YV3360 ). Falcon 200EX ( YV3360 ) también se usó durante 2019 para transportar a miembros de alto rango del antiguo régimen de Maduro en una continuación de la apropiación indebida de los activos de PdVSA por parte del antiguo régimen de Maduro. En 2018, personas vinculadas a los niveles superiores del antiguo régimen de Maduro viajaron a bordo del PdVSA Dassault Falcon 900EX ( YV2486 ).

Además, varios de estos aviones han sido operados de manera insegura y poco profesional cerca de aviones militares estadounidenses, mientras que en el espacio aéreo internacional. En el invierno de 2019, PdVSA Learjet 45 ( YV2734 ) voló cerca de un avión militar estadounidense sobre el Mar Caribe. En la primavera de 2019, durante una operación conjunta realizada por PdVSA y el Comando Aéreo Integrado de Venezuela, Learjet 45XR ( YV2567 ) de PdVSA intentó interferir con un avión militar estadounidense en el norte del Mar Caribe.

YV3360, Make & Model: Dassault Falcon 200EX YV2040, Make & Model: Dassault Falcon 900B YV2726, Make & Model: Dassault Falcon 900 YV2485, Make & Model: Dassault Falcon 900EX YV2486, Make & Model: Dassault Falcon 900EX YV2565, Make & Model: Bombardier Learjet 45 YV2567, Make & Model: Bombardier Learjet 45 YV1118, Make & Model: Bombardier Learjet 45 YV2734, Make & Model: Bombardier Learjet 45 YV2716, Make & Model: Bombardier Learjet 45 YV2738, Make & Model: Bombardier Learjet 45 YV2739, Make & Model: Bombardier Learjet 45 YV2763, Make & Model: Beech 1900D YV2762, Make & Model: Beech 1900D YV2869, Make & Model: Beech 1900D

