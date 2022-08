Departamento de Justicia de EEUU pidió a Argentina confiscar avión de Emtrasur

Entornointeligente.com /

El Departamento de Justicia de EEUU pidió al Gobierno de Argentina que confisque un avión Boeing 747, propiedad de la venezolana Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), que está estacionado en un aeropuerto de Buenos Aires, por presuntamente violar las leyes de control de exportaciones del país norteamericano.

Emtrasur, una filial de la venezolana Conviasa, adquirió la aeronave fabricada en EEUU en una transacción con la compañía iraní Mahan Air, empresa que según las autoridades estadounidenses estaría vinculada con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán-Fuerza Qods, que es catalogada como organización terrorista por el Departamento de Estado.

Ya en 2008, el Departamento de Comercio de EEUU publicó una orden en la que prohibía a Mahan Air participar en «cualquier transacción que involucre cualquier producto exportado» del país norteamericano.

El lineamiento fue renovado, y se alega que en octubre de 2021 Mahan Air «violó la orden de denegación temporal y las leyes de control de exportaciones de EEUU cuando transfirió la custodia y el control de la aeronave Boeing a Emtrasur, sin la autorización del Gobierno de EEUU», sostuvo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

En 2020 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó a Emtrasur, mientras que el Departamento del Comercio emitió una Orden de Denegación Temporal para prohibir los «privilegios de exportación» de esa empresa por un período de 180 días.

«La incautación de este avión demuestra nuestra determinación de responsabilizar a aquellos que buscan violar las sanciones y las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos», expresó el fiscal federal para el Distrito de Columbia, Matthew M. Graves.

U.S. Justice Department Seeks Seizure of Boeing 747 Cargo Plane Grounded in Argentina

The Boeing 747 Aircraft Was Recently Transferred from a Designated Iranian Airline to South America in Violation of U.S. Export Control Laws https://t.co/XGw7OTjfuX

— National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) August 2, 2022

Retención de tripulantes

El avión, que llevaba un cargamento de autopartes, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ezeiza de Buenos Aires el 6 de junio, procedente de México. En la aeronave viajaban 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes.

De ellos, las autoridades argentinas determinaron que siete no podrán salir del país , según reportó la agencia AP. Se trata de los iraníes Gholamreza Ghasemi (el piloto), Abdolbaset Mohammadim, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh, y de los venezolanos Mario Arraga, Víctor Pérez Gómez y José García Contreras.

Entre tanto, a los individuos restantes se les regresaron sus pasaportes y deberán presentarse a declarar periódicamente en la Embajada argentina en Venezuela o Irán.

