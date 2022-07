Denuncias fallas persistentes en plataforma del Banco de Venezuela

Entornointeligente.com /

Desde el viernes 8 de julio y este sábado, denuncian fallas en plataforma del Banco de Venezuela, por parte de sus usuarios, que trataron de ingresar para la aplicación de cualquier transacción.

Por las redes sociales, los clientes de Banco de Venezuela reportaron los inconvenientes hasta para ingresar a la página.

Entre las dificultades destacan recarga de servios; imposibilidad de ver el saldo disponible; fallas en el pago móvil, en incluso algunos no pudieron entrar con su usuario, ni cancelar por puntos de venta.

Cabe destacar que la tarde del viernes 8 julio este viernes los usuarios en redes sociales también reportaron fallas para poder ingresar al sistema del banco.

Denuncian fallas en plataforma del Banco de Venezuela «¿Qué pasa con la plataforma y los puntos del #BancodeVenezuela? No quieren dejar entrar ni pagar por punto, uno necesita comprar y hacer uso de su dinero»; dijo una usuaria en la red social.

Otro internauta indicó agregó que además de las fallas en la plataforma, le fue debitado el dinero de su cuenta pese a que no se procesó la transacción en el punto de venta.

«El Banco de Venezuela no conforme con estar caído, no pasar la tarjeta en ningún lado, me quita la plata. La pasé tres veces y no pasó, sin embargo me débito el dinero»; escribió.

«Alguien más tiene problemas con la plataforma del Banco de Venezuela…? Desde ayer no puedo hacer pago móvil ni transferencias… Y además para entrar es una tragedia…»; posteó en Twitter el usuario Francisco Gutiérrez (@kikofgp).

«Hoy el banco de Venezuela ha dejado en el aire a un pocotón de gente»; manifestó Aníbal (@Anibalfilms). Comenzó a reestablecerse La plataforma del Banco de Venezuela comenzó a restablecerse de forma progresiva la tarde de este sábado; luego de que usuarios denunciaran que no podían acceder a la página web ni pagar con sus tarjetas de débito.

Los clientes BDV manifestaron su descontento a través de las distintas redes sociales; debido a que según señalan, las fallas en la plataforma de la entidad financiera son cada vez más comunes y la institución ni siquiera emitió ningún comunicado al respecto.

