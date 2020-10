Denunciaron a un coronel por enviar a un soldado con covid al Chaco

Entornointeligente.com /

El abogado Osvaldo Ariel Pomares realizó una denuncia contra el coronel Alberto Trejo en representación de un soldado del Ejército al que ordenó trasladar oculto, sin el PCR negativo y con covid desde el Regimiento de Infantería de Monte Nº 28, de Tartagal, hasta Resistencia, en la provincia del Chaco . La causa pasó a la Fiscalía Federal de Tartagal y es por el delito de propagación de una enfermedad grave y atentado contra la salud pública .

El soldado es Cristian Berón, de 23 años. Según indicó Pomares en la denuncia, el martes 29 de septiembre al militar le informaron que debía presentarse en el Casino de Suboficiales de Tartagal y que debía realizarse un hisopado sin explicarle los motivos. Estando en Tartagal, se realizó la prueba de PCR, cuyos resultados estarían la semana siguiente. Sin embargo, el jueves a la 1 de la madrugada, una sargenta le informó que debía trasladarse a la ciudad de Resistencia, capital del Chaco.

Ese mismo día por la mañana, según consta en la denuncia, el coronel Trejo ordenó a la sargenta “que agarre ese bulto”, en referencia a Berón, “lo mete atrás de la trafic y se lo lleva como sea para Resistencia, Chaco” . Al mediodía la sargenta con otro soldado emprendieron el viaje en una Sprinter del Ejército, llevando a Berón. El abogado explicó a Salta/12 que el militar comenzó a presentar los síntomas de la covid-19 en el trayecto del viaje, durante el que lo llevaron oculto evadiendo los controles de los comités de emergencia de Salta y del Chaco.

Pomares indicó que al llegar a Resistencia, Berón fue aislado en el Regimiento, en un lugar sin condiciones de higiene y que no recibía atención médica ni los alimentos necesarios. Por ello también presentó un amparo en el Juzgado Federal de Orán . Dijo que el soldado pidió a un conocido que le comprara azitromicina y se automedicó. El joven le contó también al letrado que de comida le llevaron unas galletas con una lata de sardinas y una botella de agua. El abogado señaló que recién cuando dio a conocer la situación en los medios de comunicación, enviaron un médico para asistir al soldado.

“Se violó el decreto nacional 260 porque el coronel Trejo dio orden de que trasladen ese bulto al Chaco y el cabo se fue sin el resultado de hisopado, en el camino se descompensó. No te pueden trasladar en un vehículo militar violando los controles interprovinciales”, sostuvo Pomares.

El letrado indicó que hubo propagación de la enfermedad y abandono de persona, al soldado “el domingo le pusieron la buscapina inyectable, le decían que tenía un problema estomacal”, contó. Dijo que el joven “tiene miedo, porque lo llevaron escondido, está nervioso, no puede respirar bien”.

El lunes le dieron el resultado del hisopado a la familia de Berón en Tartagal y dio positivo. “Las personas que manejaban el móvil (donde lo trasladaron) están aisladas también. En el camino bajaron a almorzar en una estación de servicio”, añadió el abogado.

Pomares planteó que está en cuestión saber cuáles fueron los objetivos del traslado, ocultándolo y con tanta urgencia. ” Berón no llevaba ningún permiso de circulación. No lo controló nadie . Hubo un error e irresponsabilidad en los COE interprovinciales porque al ver una trafic montada del Ejército no hicieron el control que tienen que hacer”, afirmó.

Este medio consultó al área de prensa del Ejército Nacional pero no hubo respuesta.

LINK ORIGINAL: Pagina 12

Entornointeligente.com