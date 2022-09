Denunciarán a Bolsonaro por uso de fondos públicos en campaña

Entornointeligente.com /

Líderes de la oposición lo acusan de emplear el aparato estatal, en el contexto del bicentenario de la independencia, para hacer campaña a su favor.

Líderes de la oposición en Brasil afirmaron este jueves que presentarán una demanda ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) contra el presidente Jair Bolsonaro por emplear el aparato estatal a favor de su campaña de reelección en el marco del bicentenario de la independencia.

Al respecto, el senador de la Rede-AP, Randolfe Rodrigues, informó a través de la red social Twitter que «presentaremos una demanda ante el TSE (Tribunal Supremo Electoral) para que investigue el abuso de la máquina pública cometido por Bolsonaro hoy».

Este miércoles, el mandatario utilizó con claros fines electorales los actos concebidos para celebrar el aniversario 200 de la independencia.

Rodrigues añadió que es «bueno saber que tiene tanta propiedades sospechosas para indemnizar hasta el último centavo de lo que desfalcó del fisco con estos explícitos actos de campaña que ofenden a la Patria».

Ajuizaremos ação junto ao TSE para apurar o abuso da máquina pública cometido por Bolsonaro hoje. Bom saber que ele tem TANTOS imóveis suspeitos para indenizar cada centavo do que desfalcou do Tesouro com esses atos explícitos de campanha e que ofendem a Pátria.

— Randolfe Rodrigues (@randolfeap) September 7, 2022 De igual forma, los abogados de la Coalición Brasil de la Esperanza presentarán una llamada Acción de Investigación Judicial Electoral ante el TSE luego de que Bolsonaro empleara el acto cívico-militar de este miércoles para fines proselitistas.

En consonancia, los juristas Eugenio Aragao y Cristiano Zanin denunciaron que «hay abuso de poder económico y político, con el empleo de recursos públicos, de una gran estructura pública, para hacer campaña».

Por su parte, el expresidente y candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva enfatizó que «nunca usamos el Día de la Patria para una campaña electoral. En lugar de hablar de los problemas de Brasil, Bolsonaro me ataca, en lugar de explicar cómo su familia reunió 26 millones en efectivo para comprar 51 propiedades. Brasil necesita amor, no odio».

Nunca utilizamos um Dia da Pátria para campanha eleitoral. Ao invés de discutir os problemas do Brasil, Bolsonaro me ataca, ao invés de explicar como a sua família juntou 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. O Brasil precisa de amor, não de ódio. pic.twitter.com/d4cx4RxTJU

— Lula 13 (@LulaOficial) September 7, 2022 Igualmente, el candidato a la presidencia por el Partido Democrático Laborista (PDT), Ciro Gomez, enfatizó que el mandatario convirtió el aniversario de la independencia «en el mitin electoral más desvergonzado jamás realizado en este país. Y hubo otras graves transgresiones políticas, institucionales y morales. ¡Los brasileños exigen una demanda!».

Asimismo, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, destacó que Bolsonaro «le robó la celebración al pueblo para hacer su campaña. Empequeñeció el 7 de septiembre. Usó una plataforma para elogiarse y atacar a Lula».

