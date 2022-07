Denuncian violaciones a DD.HH. durante acción policial en Brasil

Entornointeligente.com /

Vecinos de la favela de Alemao acusan a los uniformados de violencia excesiva, allanamiento de moradas y robo de pertenencias.

La Defensoría Pública de Río de Janeiro recibió el viernes numerosas denuncias de irregularidades durante el operativo policial del pasado jueves en el complejo Alemao, con saldo de 18 muertos y graves violaciones a los derechos humanos, aseguran organizaciones humanitarias brasileñas radicadas en Brasil.

LEA TAMBIÉN:

Fiscalía brasileña acusa a sospechosos de crímenes en Amazonía

Varias de estas instancias consideran que el Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro y el Ministerio Público Federal deben investigar una extensa lista de imputaciones que incluyen agresiones físicas, allanamientos de morada, amenazas, procedimiento indebido, violencia desmedida, robos de pertenencias y menosprecio por los heridos, entre otras contravenciones.

«Están entrando a las casas, están estafando a los residentes, están jugando al terror dentro del recinto Alemao», declararon algunos vecinos a medios de prensa y en redes sociales mientras irrumpían en la escena 400 policías, diez vehículos blindados y cuatro aviones.

A Chacina no Complexo do Alemão na quinta-feira (21/07), deixou 18 mortos. Policiais do BOPE e CORE realizaram uma operação que durou mais de 12 horas. pic.twitter.com/ftoB0zUtsg

— Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) July 22, 2022 Según testigos, los agentes invadieron las viviendas de algunas familias en la favela y cometieron abusos, usaron ventanas y terrazas de los residentes como casetas de vigilancia sin autorización, entre otros desmanes.

De los 18 muertos, hubo 16 catalogados como sospechosos de ser miembros de bandas dedicadas al robo de automóviles, centros comerciales y asaltos a bancos. También murió un uniformado del operativo y una civil mientras viajaba en su auto.

Esta es la tercera redada más letal de los últimos 14 meses en Río de Janeiro, con un total de 70 víctimas mortales, a pesar de que hace dos meses unos 1.600 agentes llevan cámaras en los uniformes para combatir el síndrome del «gatillo fácil».

El año pasado murieron más de 6.000 personas en acciones policiales brasileñas.

MORADORES DO COMPLEXO DO ALEMAO. PEDEM PAZ NESSE MOMENTO.������ pic.twitter.com/2QnJVIYLLs

— FAVELA NEWS (@favelanewsofc1) July 22, 2022 Mientras tanto, los habitantes del complejo Alemao realizaron una vigilia para despedir a sus muertos y reclamar paz duradera para la comunidad.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com