Denuncian supuesto favoritismo para una planta de agua de YLB, según documentos

La diputada de oposición Luciana Campero denunció, con documentos, presuntos sobreprecios y presiones del Ministerio de Hidrocarburos para favorecer a la empresa Carlos Caballero S.A. con la adjudicación de una planta de tratamiento de agua para la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

La legisladora reveló el hecho tras recibir denuncias escritas que fueron realizadas por extrabajadores de YLB, empresas descalificadas, y la exresponsable del proceso de contratación. Toda esta información fue corroborada con documentación del Sicoes, según Campero.

La ejecución de la planta de agua tenía un presupuesto asignado de 346,6 millones de bolivianos, pero los trabajadores habrían denunciado al Ministerio de Transparencia, el 11 de julio de este año, que el monto era mucho más alto al presupuestado en 2020, cuando la cifra era de 326 millones de bolivianos.

A eso se suma que la presentación de propuestas de las empresas de la primera licitación pública internacional debía realizarse el 9 de mayo de este año, pero dos horas antes del plazo se anunció la ampliación de la presentación de propuestas argumentando caso fortuito, que no fue detallado. «A eso se suma que ese primer proceso fue anulado, indicando que no se publicó el anexo 2 en la convocatoria; sin embargo, en el anexo de aclaración se establece que el anexo 2 era reemplazado por el anexo 4». A este primer proceso no se había presentado la empresa Carlos Caballero, por lo que Campero considera que se trató de favorecerla para que se presente a la segunda licitación.

El propietario de esta empresa está vinculada al expresidente Evo Morales.

Tras lo sucedido, el 29 de junio de 2022, una empresa participante que quedó excluida denunció de forma escrita las irregularidades. La carta señala como referencia: «Alerta de serias irregularidades en el proceso de contratación de ingeniería y construcción de planta de agua de tratamiento de agua YLB/LPI/001/2022». La misiva fue dirigida al presidente de YLB, Carlos Ramos Mamani.

En el documento se señala que se pusieron obstáculos a proponentes extranjeros.

El 10 de mayo de este año, otra de las empresas también denunció irregularidades en el proceso de contratación con una carta y documentación digital que se envió a la unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, con copia al presidente de YLB.

La obra fue adjudicada a Carlos Caballero, pese a tener el tercer lugar con la propuesta más alta, su oferta fue de 334 millones de bolivianos, indicó la diputada.

Además denunció que a la empresa Carlos Caballero se le permitió subsanar observaciones, lo que no pasó con otras compañías.

La empresa tampoco cumpliría con las especificaciones técnicas para el personal clave, pues el designado para el cargo de gerente del proyecto, debe tener maestría en área civil, industrial o preparación evaluación administración de proyectos, pero el designado para este cargo tendría especial en administración de empresas, por lo que no cumpliría con los requisitos, asegura la diputada.

La legisladora indicó que tantas irregularidades revelan favoritismo a la empresa nacional, por lo que solicitó anular todo este proceso y realizar otro transparente. Además acusó a YLB de ocultar información y no transparentar las contrataciones.

A eso se suma que la responsable del proceso de contratación fue destituida del cargo por instrucciones del Ministerio de Hidrocarburos poco antes de la adjudicación de la obra, acotó Campero.

De acuerdo a la documentación exhibida, la exfuncionaria remitió el 1 de julio de este año una carta al presidente de YLB, denunciando irregularidades y deslindando responsabilidades.

En el documento revela que hubo presiones para la adjudicación inmediata a la empresa Carlos Caballero, sin solicitar informe complementario por instrucciones emitidas por el Ministro de Hidrocarburos. Además denuncia mala evaluación y asignación de puntaje erróneo porque no se consideró mucha documentación de otra empresa participante.

La exfuncionaria además señaló que no se le permitió acceso irrestricto a toda la documentación del proceso de contratación. Todas las observaciones se comunicaron oportunamente al presidente de YLB, indicó la diputada.

Sin embargo, el presidente ejecutivo de YLB negó ayer todas las acusaciones en una conferencia de prensa y aseguró que no había ninguna denuncia de irregularidades.

En su cuenta de Facebook, la empresa Carlos Caballero informa que construye varios proyectos para el Gobierno. «Aportamos al crecimiento y la reactivación económica del país a través de proyectos de gran envergadura, actualmente se encuentran en ejecución: Proyecto Hidroeléctrico Miguillla (Lote II), con la fabricación, construcción y montaje de tubería forzada; Construcción de la Nueva Planta Concentradora de 2000 TDP de Colquiri, con la construcción y montaje de la planta minera de concentrados; Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, para la fabricación, construcción y montaje de tubería forzada».

Además revela que construye el Parque de Esferas de la Planta Separadora de Líquidos de la planta Carlos Villegas de Tarija.

Este medio contactó vía teléfono a ejecutivos de la empresa Carlos Caballero, éstos indicaron que se contactarían con Los Tiempos para pronunciarse sobre la denuncia, pero no devolvieron la llamada.

La planta de agua será útil para la puesta en marcha de la planta industrial de carbonato de litio.

