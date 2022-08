Denuncian que retardo procesal persiste en Carabobo

Entornointeligente.com /

La directora de Derechos Humanos (DDHH) del Frente Nacional de Abogados de Venezuela en Carabobo, Lyli López, indicó que el retraso para acceder a los órganos de justicia impide que se garantice la tutela judicial efectiva a las personas.

Ante esto, consideró urgente buscar alternativas entre el Poder Judicial y los profesionales del derecho para que se puedan agilizar los procesos legales.

Refirió que en el área de protección de niños, niñas y adolescentes, los abogados pasan horas con largas colas para poder tener acceso a un expediente.

«El retardo procesal se da por múltiples factores. No hay traslado, no hay suficientes fiscales para que acudan a las salas de audiencia, si se va la energía eléctrica, no hay plantas aquí», manifestó.

Además, López denunció que las instituciones públicas de justicia están en condiciones precarias. Precisó que en el Palacio de Justicia de Valencia no funcionan los baños.

«Pasamos el día con un sorbito de agua para mojarnos los labios, para que no nos den ganas de orinar», expresó.

Por otra parte, López rechazó las detenciones arbitrarias y agresiones contra el gremio de abogados en el país, al tiempo que pidió respeto a la profesión.

Con información de PDC

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

