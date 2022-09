Denuncian que IPS no está al día con aportes de salud

Entornointeligente.com /

IPS sin previsión. La jubilada Magda Riveros denunció ayer a ÚH que el 29 agosto no pudo agendar una cita médica, a través de MI IPS, debido a que el sistema se lo impedía porque el propio Instituto de Previsión Social (IPS) no desembolsó el pago correspondiente al descuento del 6% del haber jubilatorio en concepto de salud.

Al intentar elegir la fecha de la consulta para el 12 de setiembre, en la pantalla apareció un mensaje que informaba que no se podía agendar, debido a que el plazo elegido es posterior al vencimiento del seguro social, relató.

Tras esta situación, la jubilada verificó en la web que el IPS solo pagó hasta el mes de junio, pese a los descuentos. Tras sus quejas en redes sociales, el IPS regularizó hasta agosto, pero en el sistema no figura el aporte descontado de julio, según la captura de pantalla que hizo ayer. (Ver foto).

«Así está el pago de mi aporte a la salud, donde el mes de julio sigue sin pagar, pese a que ya me descontaron. Julio está sin pagarse. Ahora sí puedo agendar, pero no consigo turno», se quejó.

La situación le impidió agendar una consulta. «Ese día 12 de setiembre había turno, con la doctora que me había atendido, pero bueno, no pude agendar por ese problema».

La jubilada lamentó que el seguro social no se digne a estar al día con los aportes. «No tienen intenciones de ponerse al día con los aportes de los jubilados y es grave lo que están haciendo. Ellos pagan la jubilación y te sacan el 6%. El dinero está en IPS. No es la primera vez que sucede desde que me jubilé, hace tres años. Pero este año es la primera vez que en dos ocasiones está sucediendo».

Señaló que años anteriores sucedía la misma situación entre enero y marzo, es decir, se acumulaba entre uno y dos meses consecutivos el atraso. «Financieramente es algo grave porque esa plata es de los jubilados. Ellos descuentan y ¿dónde se va esa plata? Ellos nos perjudican».

SIN AGENDAMIENTO. Pero, pese a la regularización del aporte del propio IPS, aún no consigue agendar una cita médica, debido a las falencias del sistema de agendamiento, relató. Ni por MI IPS, a través de la web, ni por el call center, lamentó.

«Estoy sin poder consultar». Debido a las barreras del sistema del seguro de salud, la jubilada irá a un centro de salud pública para el control de cardiología.

La jubilada tampoco consigue turno en la especialidad de flebología. Incluso le recomendaron acudir a una clínica periférica a las 4:00 de la madrugada para conseguir turno en cirugía vascular periférica, que dan en un plazo de 30 días. «A cierta edad se empieza a tener molestias en las varices. Y no tenés opción de ser atendida. Nuevamente el jubilado está siendo marginado».

IPS ALEGA FALLAS EN SISTEMA. El abogado Carlos Bogado, titular de la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP), aseguró que ayer ya se regularizaron todos los aportes de los jubilados y culpó a una «falla informática» por el atraso. «Fue una falla informática al cargar. Cuando son demasiados los aportes, al cargar el sistema se colapsa».

El abogado Bogado culpó de las falencias al sistema obsoleto, y que no pueden comprar un nuevo software debido a las denuncias y los inconvenientes que se presentan en la Dirección de Contrataciones Públicas.

No tienen intenciones de ponerse al día con los aportes de los jubilados y es grave lo que están haciendo. Magda Riveros, jubilada.

