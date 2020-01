Denuncian que funcionarios chavistas se encuentran frente a las sedes de TVVenezuela y VivoPlay

Entornointeligente.com /

Foto: Cortesía.

Durante la tarde de este domingo 05 de enero se denunció la presencia de funcionarios chavistas de los cuerpos de seguridad del Estado a las afueras de las sedes de los medios de comunicación digitales TVVenezuela y VivoPlay.

Por lapatilla.com

Así lo alertó el medio Venepress a través de la red social Twitter donde señala que estos funcionarios están vestidos de civil con chalecos antibalas, al parecer no se identifica a cuales cuerpos de seguridad pertenecen.

Durante la mañana de este domingo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidió el paso al Palacio Legislativo al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, a otros diputados y a los medios de comunicación mientras un grupo de parlamentarios chavistas y rivales a Guaidó tomaban la Asamblea Nacional.

#AHORA Denuncian qué funcionarios vestidos de civil con chalecos antibalas frente a la sede de TVV y Vivoplay pic.twitter.com/GQwNvMnkPF

