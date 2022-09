Denuncian que el pasaje en Caracas aumentó hasta el doble «de un solo golpe»

Entornointeligente.com /

Por 2001 online

Se constató en un recorrido por diferentes paradas de autobuses que el precio oficial y el que deben manejar los transportistas (por los momentos) es de 2,5 bolívares para rutas cortas y 3 Bs. para rutas largas.

Los usuarios deben asegurarse de que este sea el monto de los choferes y que en caso de cobrar un precio más alto la recomendación es no abordar la unidad.

Elvis Muñoz, fiscal de la Alcaldía de Caracas, resaltó que el costo más alto no puede sobrepasar los tres bolívares, ya que se estaría violando la orden de las autoridades municipales.

Para las rutas extraurbanas el precio también aumentó.

Para llegar a La Guaira desde la parada en Capitolio, centro de Caracas, se debe pagar 8 bolívares o un dólar, explicó Daniel Perez, fiscal de parada.

Mientras que en la ruta que llega hasta Caribe el costo es de 10 Bs o un dólar más dos bolívares.

No aceptan dólares. La ruta de Caracas – Los Teques y Caracas – San Antonio de los Altos aún no ha ajustado una nueva tarifa del pasaje, sin embargo, afirman que no se cobra a base de la cotización del dólar.

Argenis Díaz, conductor de esta ruta explicó que por los momentos el pasaje se cancela hasta San Antonio en 6 Bs, mientras que para Los Teques tiene un precio de 7 bolívares.

«No manejamos los precios en dólares, si vas a Los Teques y pagas con un dólar no hay vuelto, puesto que es la tasa que maneja el BCV», explicó.

En caso de pagar 6bs, el usuario recibe un bolívar de devolución.

Esto debido a que la situación continúa siendo evaluada.

