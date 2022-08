Denuncian que el Gobierno de Maduro realiza nuevos atropellos a capturados por el supuesto «atentado» del 2018 y acelera el juicio

Entornointeligente.com /

Para los detenidos y sus familiares han transcurrido largos cuatro años desde aquel 4 de agosto cuando ocurrió el caso de los drones, un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Ha sido un juicio plagado de vicios, torturas, violaciones al debido proceso, entre muchas irregularidades más. Últimamente se habían realizado audiencias en las que se evaluaban algunas pruebas documentales, hasta que el lunes pasado hubo un cambio inesperado y acelerado para terminar el juicio, que podría deberse a que el jueves próximo se celebra el 85 aniversario de la GNB y se cumplen cuatro años del fallido atentado. «La sentencia debe estar lista el lunes 01 de agosto», se les anunció a los involucrados en el juicio.

«La orden vino de arriba y este juicio hay que finiquitarlo el lunes», es lo que desde el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio con competencia en casos vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional de la jueza Hennit Carolina López Mesa y cuyo caso siguen los fiscales Farik Karín Mora Salcedo y Dinora Bustamante Puerta, se supo el jueves y que afecta a los 17 que aparecen en el expediente, para apresurar a tropezones el juicio sobre el Magnicidio o Caso de los Drones.

Hasta ahora el Tribunal había evaluado las pruebas muy lentamente. Hace una semana advierte que habrá para los militares un cambio de calificación en lo imputado de Traición a la Patria para Conspiración, por lo que según el Código Penal venezolano debió suspender el juicio para permitirle a los militares que se defiendan, declaren y se suministren las pruebas. «Vayan, vayan a hablar con ellos», dijo la jueza y le abrieron la puerta de la DGCIM y Ramo Verde para que los abogados se entrevistaran con los militares del caso.

Los defensores llamaron a los militares para declarar y el jueves 28 de julio de 2022, estando en el juicio, la jueza López Mesa negó la suspensión del juicio, alegando que eso se había hecho desde el lunes 25 al jueves 28, de manera que en realidad negó lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal cuando se trata del cambio de calificación jurídica, cerró el debate a pruebas y le dio la palabra al Ministerio Público para que diera sus conclusiones.

«Todo fue a tropezones, sin permitir realmente que los militares detenidos tengan derecho real a defenderse de lo que ahora dice que cometieron. No han encontrado pruebas y se inventan a última hora lo de la Conspiración, luego de cuatro años de tenerlos presos; ahí queda claramente demostrado que no hay pruebas y por eso no les permiten defenderse apropiadamente», dijo a Infobae el familiar de uno de los detenidos.

Lo insólito es que de un plumazo y en tiempo récord los abogados defensores deben presentar mañana lunes sus conclusiones y el Tribunal anunciará su sentencia. El caso de los drones es uno de los más escandalosos en lo que a la violación del debido proceso se refiere: todas las detenciones y allanamientos se hicieron sin orden judicial, a los detenidos se les negó muchísimas veces las reuniones con sus abogados, las incomunicaciones, torturas físicas y psicológicas no se procesaron, experticias sin solicitudes al Tribunal, parcialidad.

Las pruebas para acusarlos se basan en:

-Declaraciones rendidas en sede policial en presencia de funcionarios aprehensores, custodios o torturadores en las que se autoincriminaban.

-Experticias incompletas.

-Evidencias incautadas violando la cadena de custodia.

-Declaraciones de los funcionarios que se contradecían con su propia acta policial, o que manifestaban no saber nada o tener una participación escasa en el procedimiento, así como declaraciones de testigos presenciales que no vieron nada.

-Hubo funcionarios que fueron a declarar con intención de incriminar porque ocupan cargos gubernamentales y sin embargo se contradecían con los propios hechos.

-Las torturas a las que fueron sometidos no se investigaron, mucho menos los torturadores aún cuando muchos de ellos fueron identificados por las víctimas en el juicio.

-Si existiese debido proceso en Venezuela, auún cuando el hecho hubiese sucedido tal cual lo exponen los autores del régimen, todos los acusados tendrían que ser absueltos.

