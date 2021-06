Denuncian que disidentes de las FARC asesinaron a indígenas en Apure

Entornointeligente.com / Registraron al menos seis indígenas asesinados en una localidad de Apure, fronterizo con Colombia, por disidentes de las FARC. Esto luego de los aborígenes que tomaran un camión que trasladaba alimentos. Así lo denunció este lunes el coordinador regional de la ONG Fundaredes, Juan Francisco García Escalona.

“En Fundaredes sabemos del asesinato de seis indígenas por las FARC en sector Oasis de la Macanilla, municipio Pedro Camejo. Los indígenas tomaron un camión de comida que iba a Puerto Paez y, por ello, los asesinaron”, dijo García Escalona en un mensaje en Twitter.

Aseguró que el Ministerio Indígena conoce el caso, aunque no ofreció más detalles sobre lo sucedido.

Las comunidades indígenas han denunciado en ocasiones anteriores que tanto militares como grupos armados cometen abusos contra sus grupos y territorios.

El pasado 3 de junio, Fundaredes denunció la “ocupación violenta” de territorios indígenas de varios estados del país caribeño por parte de «grupos armados irregulares».

El representante de Fundaredes en el estado Amazonas, José Mejías, señaló que la ONG ha documentado, desde hace años, cómo las poblaciones indígenas han sido despojadas de sus territorios y han caído en el “absoluto abandono” por parte del Estado venezolano.

El pasado 14 de abril, los líderes indígenas de la cuenca amazónica (Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam) denunciaron que en sus comunidades se vivió un asesinato cada dos días en 2020 y más de 600 desde 2014.

Por ello, exigieron a los Gobiernos de sus países y a multilaterales garantías para la vida de los miembros de sus comunidades.

Denunciaron que hasta el momento no hay un mecanismo «veraz» y «efectivo» que les permita defender sus derechos.

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

