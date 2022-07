Entornointeligente.com /

Fachada de ANEP, en Colonia y avenida Libertador, en Montevideo (archivo, abril de 2021).

Foto: Federico Gutiérrez

Denuncian plagio en documento sobre transformación curricular del Consejo de Formación en Educación de la ANEP Publicado el 22 de julio de 2022 Educación terciaria 2 minutos de lectura El documento reproduce fragmentos de la descripción de un curso para docentes de una plataforma web del Ministerio de Educación argentino. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes En el marco de la discusión de cambios curriculares en el Consejo de Formación en Educación (CFE), surgió una denuncia de plagio en el documento que presenta las propuestas para el diseño curricular, elaborado por autoridades del consejo nombradas por el gobierno. Según se denunció en redes sociales y pudo constatar la diaria , varios fragmentos del documento titulado «Propuestas para el diseño de la formación de grado de los educadores» son iguales o muy similares a la descripción de un curso para docentes en Conectar Igualdad, una plataforma web del Ministerio de Educación de Argentina.

«La etimología de la palabra pandemia remite a algo que afecta a todos. No se trata de un episodio local, parcial, exclusivo de algunas sociedades. Es una situación totalizante, general y global. Sin embargo, esto no implica que esta afectación sea igual para todas las sociedades ni para todos los habitantes del planeta», reproduce textualmente el documento del CFE, sin comillas. En la descripción del curso «Saberes necesarios para repensar las prácticas educativas en la formación docente», que se dio en 2020 para educadores argentinos, se lee exactamente el mismo texto, pero en vez de «los habitantes del planeta» dice «los que poblamos el planeta». Lo mismo sucede con otros fragmentos de las páginas 5, 6 y 14. Algunos se reproducen de forma textual y otros tienen leves modificaciones.

La denuncia de plagio fue realizada en Twitter por la profesora Adela Riccetto y replicada por otros docentes y también por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes). «Nos quieren imponer una reforma y hacen plagio. Si aplicamos el reglamento que sobre el tema tiene aprobado el CFE el trabajo sería anulado», escribió en la misma red social el presidente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, Liber Romero.

Por su parte, el integrante de Fenapes Andrés Bentancor señaló que «el plagio en un documento que pretende reformar la formación docente debería implicar la renuncia del presidente del CFE y los consejeros políticos, así como de los consejeros políticos del Codicen [Consejo Directivo Central] de la ANEP».

Desde la ANEP señalaron a la diaria que los fragmentos mencionados corresponden a un documento de la Unesco que es citado en el documento y que la página web del ministerio argentino no menciona. No obstante, los mencionados fragmentos no aparecen en ninguno de los documentos de autoría de la Unesco que son citados en el documento aprobado por los consejeros políticos del CFE.

De hecho, uno de los documentos de la Unesco citado en uno de los fragmentos reproducidos aparece referenciado como Educar en tiempos de pandemia. Parte 6: recomendaciones para el cierre del año escolar , pero no es de autoría de la Unesco. Dicho documento fue elaborado por la organización no gubernamental chilena Educación 2020 y ninguno de sus párrafos tiene una redacción similar a los fragmentos reproducidos por el CFE.

