Denuncian nuevo ataque israelí con misiles a Siria

Entornointeligente.com /

Como consecuencia del ataque con misiles fallecieron tres militares sirios, y otros siete resultaron heridos.

Fuentes del Ejército Árabe Sirio denunciaron este viernes una nueva agresión perpetrada con misiles por parte de Israel contra varios puntos en las inmediaciones de Damasco (capital).

LEA TAMBIÉN:

China exige a EE.UU. poner fin a saqueo de recursos de Siria

Detallan que como consecuencia del ataque fallecieron tres militares sirios, otros siete resultaron heridos; así como también se ocasionaron pérdidas materiales.

La agresió se produjo pasada la medianoche de jueves, cuando Israel disparó desde el Golán sirio ocupado ráfagas de misiles hacia diferentes puntos cercanos a la capital de ese país árabe.

At least 3 people have been killed and another 7 wounded so far in the Israeli strikes that targeted the surroundings of the capital #Damascus about an hour ago.

Pictures are from the sky’s over #Damascus as SyAAD intercepted a Israeli missile. #Syria #SyAAD #Syrianarmy ���� pic.twitter.com/KCSLZv3TWf

— Steele M (@SteeleSyAA) July 21, 2022 En consecuencia, las defensas antiaéreas del Ejército Árabe Sirio fueron activadas y lograron repeler el ataque, interceptando varios de los misiles lanzados por su agresor.

«Nuestras defensas aéreas actuaron y derribaron algunos de los misiles», señalaron desde esa unidad de combate sirio.

Esta acción bélica se convierte en la decimoctava de Israel contra Siria en el presente año, la más reciente tuvo lugar el pasado 2 de julio; en tanto otro similar lanzado el 10 de junio pasado provocó la salida de servicio del Aeropuerto Internacional de Damasco, tras ser dañadas sus pistas de aterrizaje y la terminal de pasajeros.

Esgrimiendo como pretexto justificativo la presencia de las milicias iraníes y libanesas en el territorio sirio, aliadas de Damasco, a las cuales tilda de peligro para la seguridad nacional de la nación.

Estas acciones han sido denunciadas por Siria ante el Consejo de Seguridad de la ONU, por ser violatorias de los Derechos humanos, infringir su soberanía, y amenazar la estabilidad regional.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com