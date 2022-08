Denuncian irregularidades con el servicio de Cantv en Piar

Entornointeligente.com /

Los últimos días han sido de denuncias por parte de clientes de la empresa Cantv en el municipio Piar, quienes a pesar de cancelar sus facturas no cuentan con el servicio de internet y telefonía fija.

«Yo no tengo deuda con Cantv, estoy solvente pero de repente se cayó la señal y al meter el reclamo no me dan razón alguna, cuando abordó a los técnicos me dicen que ellos tratan de resolver la falla pero debo pagar algo adicional», comentó Pedro Méndez, quien pide sean sancionados.

Las denuncias son frecuentes en casi todos los sectores del municipio. Según los residentes, e l modus operandi de los técnicos de la empresa es desconectar el sistema de cables para luego cobrar reconexiones en divisas.

Mirna Contreras, habitante de la urbanización Coviaguard, asegura que luego de pagar la mensualidad, días después fue cortado el servicio al hacer oficial el reclamo la información que recibe es que su línea pertenece a otro cliente, cuando no tiene deuda y está al día con las cuotas. A su juicio hay un alto nivel de corrupción en el personal de la estatal en el municipio Piar.

