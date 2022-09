Denuncian extraña muerte de joven en Comisaría de Asunción

Entornointeligente.com /

En plenaria de la Cámara Baja, la diputada Celeste Amarilla (PLRA) tildó a su colega «Bachi» Núñez (ANR, cartista) de «un poquito torpe» por sacar un millonario préstamo a su nombre sin tener capacidad de pago. Esto, en directa alusión al informe del Instituto Nacional de Cooperativo (Incoop) sobre la cooperativa San Cristóbal, donde Núñez aparece como uno de los socios que accedió en el 2017 a un préstamo de más de G. 1.020 millones, sin contar con los mínimos requisitos de pago . Es más, no abonó una sola cuota.

«Aquí hay un supuesto neurólogo inmiscuido en lavado de dinero. ‘Cabeza Branca’ lavaba su dinero con el nombre de sus peones y cuando sus peones no tenían cómo pagar al banco no se les podía sacar nada. Aquí hay gente un poquito torpe, que no entendió todavía el sistema de lavado, pero tiene que demostrar y debe demostrar que no está en la rosca de A Ultranza Py junto a sus amigos Erico Galeano (cartista) y Derlis Osorio (oficialista)», dijo Amarilla.

Con su acusación, la liberal consideró que el Ministerio Público debería investigar a «Bachi». Agregó que él habría sacado el préstamo para «cubrir ingresos que no puede justificar». A la vez, insinuó que no pagaba estas cuotas porque la cooperativa «era su amiga», sin pensar que eventualmente podía llegar a «caer».

Vulgar estafador, acusó Kattya a Bachi Por su parte, la diputada Kattya González, a más de vincularlo al lavado de dinero, lo trató de estafador. «Desde que los colorados tomaron la cooperativa, robaron al pueblo, dan asco, porque todo lo que tocan se convierte en azufre y, si fuéramos mejores, hoy se estaría pidiendo una pérdida de investidura. Merecen la pérdida de investidura por estafar a cooperativistas, porque se aprovecharon de ese tejido social vulnerable, porque nadie dijo nada cuándo aquí Osorio ingresaba como gran diputado y le mete a su hijo en la Junta Municipal de Asunción con dinero de dudosa procedencia», acotó.

Agregó que a los colorados solo les interesa el dinero, sin importar de donde provenga y a que costo.

«Aquí todo se debe al dinero, porque no le bastó con ocupar ministerios, en robar en las municipalidades y gobernaciones, en amañar licitaciones, en robar hasta la merienda escolar; se metieron con la plata de los cooperativistas», fustigó.

