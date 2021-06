Denuncian cobro en dólares para atender casos Covid-19 en Coro

Entornointeligente.com / Damelis Rodríguez lloraba desconsoladamente en las afuera de la emergencia del Hospital Universitario Dr. Alfredo Van Grieken de Coro. Acompaña a su madre, quien desde el pasado jueves 10 de junio se encuentra hospitalizada a causa de la Covid-19.

Contó que “los primeros días de hospitalizada mi mamá se deshidrató porque para atender a los pacientes hay que pagarle a la enfermera en dólares diarios y yo no cuento con los recursos”.

Asimismo indicó que tuvo que buscar una “palanca” para que pudieran atender a su mamá.

“Aquí se mueve todo así, conseguí una palanca y pudieron ver a mamá, chequearla y estar medio pendientes, cuando le toca la medicina hay que estar detrás de las enfermeras quienes preguntan si es especial, de lo contrario no hacen caso y hay que esperar cuando toquen las medicinas para poder atenderla”, narró.

Rodríguez instó a la administración de Nicolás Maduro y a los gobernantes locales para que atiendan esta delicada situación que se está suscitando en el centro asistencial más importante de la capital falconiana, incluido dentro de los llamados centinelas para la atención de pacientes contagiados con el coronavirus.

“No es posible” “Pagar ese dinero a las enfermeras y a los médicos para que puedan hacer un buen servicio, porque según ellos no cobran mucho y tienen que cobrar por los pacientes, no es posible, esto es una catástrofe lo que está pasando en Venezuela con esta enfermedad y deberían avocarse en todo lo que se refiere a la defensa y protección del venezolano, en las medicinas”, enfatizó.

Entre lágrimas y desconsuelos, Rodríguez indicó que “no puede ser que un paciente se muera por falta de oxígeno, porque no tiene más de 100 dólares. Mi mamá no tiene oxígeno, porque no tengo dólares para comprar manómetro, ni el fluxómetro, aquí lo alquilan en dólares y hay que dar un deposito alto”.

La afectada terminó diciendo, “no puede ser esta situación con los enfermos de Covid-19, ¿dónde está el gobernador, el alcalde? que dejen de estar pintando la ciudad que eso no hace falta horita, deben estar en el hospital”.

