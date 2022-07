Denuncian aumento de la deforestación en la Amazonía

Entornointeligente.com /

La deforestación en Brasil aumentó un 20 por ciento durante el año 2021, de acuerdo a revelaciones de este lunes del Informe Anual de Deforestación en Brasil (RAD), de MapBiomas. Los datos de la encuesta indican que el país suramericano perdió 16.557 km² de cobertura de vegetación nativa en todos los biomas.

Cada hora, Brasil perdió 189 hectáreas de vegetación nativa a lo largo de 2021, 4536 hectáreas por día. La marcha acelerada sumó 16.557 kilómetros cuadrados de deforestación en el último año. Según MapBiomas, el valor es un 20 por ciento más alto que en 2020.

En los últimos tres años (2019-2021), Brasil ha perdido casi un estado de Río de Janeiro de vegetación nativa. La velocidad promedio de deforestación en el país también ha aumentado: de 0,16 hectáreas por día por cada evento detectado en 2020, a 0,18.

— mapbiomas (@mapbiomas) July 18, 2022 Solo en la Amazonía se deforestaron 111,6 hectáreas por hora o 1,9 hectáreas por minuto, lo que equivale a unos 18 árboles por segundo, advierte el documento.

La agricultura fue responsable de casi toda la deforestación del país, con porcentajes superiores al 97%. Otros vectores relevantes, según la RAD, son la minería, la minería, la expansión urbana y otras causas.

El informe denuncia que el 97 por ciento de la deforestación en general ocurrió por la conversión del bosque para la actividad agrícola, ya sea ganadera o agrícola. Luego viene la minería, la segunda gran razón.

Las alertas de deforestación que atraviesan las propiedades rurales que se encuentran en el Registro Ambiental Rural (CAR) corresponden al 77 por ciento del área total.

— Giovana Girardi (@giovanagirardi) July 18, 2022 De acuerdo al coordinador de MapBiomas, Tasso Azevedo, «Lo que vemos es que la gestión de la agencia ambiental a nivel federal no tiene la voluntad de enfrentar este problema de frente y 3 de cada 4 deforestaciones detectadas en Brasil, se puede identificar a un responsable, porque está en el registro (CAR). Así que deberían tener las acciones sobre ellos».

La Amazonía concentró el 59 por ciento del área deforestada y el 66,8 por ciento de las alertas de deforestación en 2021. En segundo lugar aparece el Cerrado, seguido de la Caatinga.

