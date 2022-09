Denuncian al titular de la ABC por coimas en proyecto carretero

Entornointeligente.com /

El diputado del MAS Héctor Arce denunció a nueve personas por cobrar una supuesta coima millonaria a la empresa china Harbour, que se adjudicó la construcción de la doble vía Sucre-Yamparaez. La denuncia apunta principalmente al presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina. Según el memorial presentado por el legislador, Nina actuó de manera conjunta con funcionarios como Freddy Mamani, Cristian Mendieta, Javier López, Said Martinez, Cosme Gudelio, Carlos Chipana, Deymer Quispe, Juan Carlos Chura y Hernán Palacios. «Acordaron de forma anticipada y materializaron todas las acciones planificadas con el ciudadano chino Jin Zhengyuan, representante de la empresa china Harbour Engineering Company», dice el documento, según El Deber. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, se adhirió a la denuncia. «Toda Bolivia me conoce, soy duro contra las personas que realizan corrupción. No vamos a tapar absolutamente a nadie, es más, vamos a coadyuvar con toda la investigación que se realice», dijo. El Ministro agregó que la denuncia, venga de quien venga, debe ser investigada porque ése es el trabajo de cualquier legislador. «Es trabajo de todo diputado, sea de un lado u otro, y nosotros como funcionarios públicos estamos para abrirles las puertas para transparentar (…) para que la justicia aclare si es verdad o es mentira», agregó. Por su parte, Nina negó irregularidades en la adjudicación de la obra y aseguró que entregará toda la información y documentos que se requiere para la investigación y negó que hubiera irregularidades. «Voy a coadyuvar en la investigación y que se determine la verdad de los hechos, y si hay funcionarios que pudieran utilizar mi nombre, se los sancionará como corresponde. Si se demuestra que las denuncias son falsas, también voy a seguir las acciones que correspondan», dijo. En enero, Harbour se adjudicó el contrato de construcción de la doble vía por 499.427.352 bolivianos; sin embargo, la denuncia de Arce hace referencia a 456.809.149 bolivianos. Montaño, en la inauguración de la obra, en mayo, dijo que tenía un costo superior a los 656 millones.

