Denuncian a empresarios por acciones antidemocráticas en Brasil

Entornointeligente.com /

El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil (TSF), Alexandre de Moraes, denunció este martes que ocho empresarios, quienes respaldaron la posibilidad de un golpe de Estado en caso de que Luiz Inácio Lula da Silva gane las elecciones presidenciales de octubre de 2022, son los líderes de la organización criminal investigada por prácticas antidemocráticas.

LEA TAMBIÉN:

Lula mantiene ventaja electoral sobre Bolsonaro en Brasil

En este sentido, la autoridad judicial alertó la existencia de una verdadera organización criminal, con fuerte presencia digital en la red social de Whatsapp y con centros de producción, publicación, financiamiento y política, con el claro propósito de atentar contra la democracia y el Estado de derecho.

«Estas conductas, con un alto grado de peligrosidad, se revelan no sólo como meros delitos de opinión, he aquí que los investigados, en el contexto de la organización criminal bajo análisis, funcionan como cabecillas, incitando a la práctica de diversos delitos e influenciando varias otras personas, aunque no sean miembros de la organización, para delinquir», señaló Moraes.

El mismo titular en los 3 principales diarios brasileños. pic.twitter.com/a3CGpVSqiu

— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) August 29, 2022 Vale precisar que los acusados se identifican como el dueño de la cadena de tiendas por departamento Havan, Luciano Hang; de la cadena de restaurantes Coco Bambu, Afrânio Barreira; del gigante de los centros comerciales Multiplan, José Isaac Peres; propietario de Barra World Shopping, José Koury; del Grupo Serra, André Tissot; entre otros.

Por otro lado, el ejecutivo señaló la necesidad de bloquear las cuentas de los empresarios, pues debido a su condición financiera, se potencia absolutamente la facultad de llegar a manifestaciones ilícitas.

La investigación de Uol fue realizada en los últimos 7 meses por Juliana Dal Piva y Thiago Herdy. Consultó 270 documentos en 16 diferentes ciudades. https://t.co/jKC2xduZDj

— André Vieira (@AndreteleSUR) August 30, 2022 «No se pueden ignorar los mensajes intercambiados por un grupo de empresarios que repiten el mismo modus operandi ilícito verificado desde 2019, fomentando el ataque a las instituciones y al propio Estado democrático de derecho», añadió Moraes.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com