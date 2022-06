(Denuncia) Autoridades Mérida: SAPRENDEH además de ser una Asociación Civil, es una vulgar estafa a los familiares de niños especiales

Entornointeligente.com /

SAPRENDEH es una Asociación Civil sin fines de lucro, dicen los encargados de SAPRENDEH, que nacieron en el municipio Zea del estado Mérida Venezuela el 17 de octubre del año 1985 con el objetivo principal de crear, adquirir, administrar y dirigir Centros de Desarrollo Humano dedicados a la Dignificación y Atención Integral de muchachos con discapacidad físicas y mentales. Viene la pregunta obligada: A QUE PRECIO?

En SAPRENDEH nuestro principal método terapéutico es la laborterapia, basada en labores sencillas del campo. Todos nuestros jóvenes tienen una importante participación, tomando en cuenta las capacidades y alcances de cada uno sintiéndose de esta manera útiles, teniendo así una actividad permanente que les permite producir, y sentirse útiles dignamente, logrando avances significativos: A QUE PRECIO?

SAPRENDEH, tiene un método terapéutico el mismo consiste en realizar actividades sencillas en el campo, agricultura biológica, animal y vegetal formando parte del tratamiento ocupacional permitiendo a cada uno de las personas con discapacidad que se encuentran residenciadas en los Centros de Desarrollo Humano crear y mantener la independencia, hábitos y disciplina, así como la rehabilitación física, intelectual y social de cada uno. A QUE PRECIO?

El método terapéutico es guiado por instructores a través de programas, colectivos e individualizados, orientados desde la dirección de cada Centro, planificados en reuniones con los equipos de trabajo y talleres donde se les capacita para la atención integral a las personas con discapacidad. A QUE PRECIO?

Dicen los encargados de SAPRENDEH, que trabajan con la cría de animales de granja, lo que les permite mejorar las condiciones físicas, psicológicas o sociales, así como la producción para el consumo y emprendimiento del mismo Centro. A QUE PRECIO?

Dentro del Programa de Atención Integral de SAPRENDEH, se realizan actividades terapéuticas como control de maleza en los alrededores de las casas, mantener los jardines, apoyo en el área de limpieza y mantenimiento, entre otras. A QUE PRECIO?

Los Centros de Desarrollo Humano de SAPRENDEH, se convierten en el hogar de cada uno de los muchachos y del equipo de trabajo, generando una convivencia amena, donde pueden interactuar, encontrando otra familia con la que pueden compartir y realizar las actividades del hogar. A QUE PRECIO?

Caramba todo esto se ve muy bien, para lo que fue creado SAPRENDEH, para aquellos jóvenes que sufren de condiciones especiales, esto es excepcional; pero, también es muy fuerte, o mejor dicho muy arrecho para familia que tengan hijos con condiciones especiales, y que necesitan que su hijo tenga una mejor vida. En SAPRENDEH los directivos cobran mensualidades elevadas, que a veces los familiares de estos jóvenes no alcanzan pagar, algunos de los que lea este articulo (DENUNCIA) me dirán, coño, pero lo que tienen que hacer los familiares es, sacar al niño o familiar de SAPRENDEH. No, no es así, porque estos familiares tienen que trabajar para mantener a su familia, y si no trabajan, como hacen para alimentar a la familia, incluyendo a su hijo en condiciones especiales; por eso es que toman esa decisión de recluir al niño con condiciones especiales en SAPRENDEH, para ir a trabajar.

A lo mejor algunos de nosotros no les interesa este tipo de artículo, pero otros, nos vemos en la imperiosa necesidad de denunciar estos casos. Los directivos de SAPRENDEH, cuando cobran estas altas mensualidades, dicen que esto incluye: alimentación, vestido (desde ropa, sabanas, y toallas) medicamentos, corte de cabellos, artículos para la higiene (afeitadoras, colonia, champú, crema, desodorantes) exámenes rutinarios, siendo esto falso de toda falsedad, en vista que todo esto, es suministrado por los representante de los niños.

Para completar, el pago de estas mensualidades lo exigen en Dólares o en pesos colombianos, no aceptan bolívares, y si te lo aceptan le incrementan un 40 o 60 puntos por encima del dólar paralelo, si los familiares pagan por Zelle, te hacen un incremento de 20, 30, y hasta 40 dólares adicional al pago. Otra joyita de SAPRENDEH, es, que en la temporada decembrina, los directivos le cobran a las familiares cuotas especiales, alegando muchas barbaridades, cuando no tienes el dinero que te piden en dólares, y se lo quieren llevar al niño a pasar navidad con la familia, los directivos de SAPRENDEH los amenazan que no se lo van a recibir en enero.

Y por último, estos cobros exagerados que realiza los directivos de SAPRENDEH, no son invertidos en las instalaciones, son desviados a los bolsillos de los que mandan en SAPRENDEH, en vista que las instalaciones cada día se ven más deterioradas, a sabiendas que estos lugares para cuidados de niños especiales, deben ser un lugar colorido, con un ambiente agradable, y SAPRENDEH carece de esto, SAPRENDEH solo genera tristeza y desolación, ya que los niños se la pasan medicados. O mejor dicho SAPRENDEH es una vulgar ESTAFA.

