Publican fotos oficiales de la boda secreta de la princesa Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi

Las fotos de la ceremonia secreta de la princesa Beatriz (Reuters)

Beatrice, la hija mayor del príncipe Andrew y Sarah, la duquesa de York, se casó con Eduardo Mapelli Mozzi en Windsor el viernes, en una pequeña ceremonia que cumplió con los protocolos para evitar contagios de COVID-19, y a la que asistió la reina Isabel.

La pareja originalmente había planeado casarse en mayo, pero los confinamientos dictados por el gobierno británico ante el brote de coronavirus los obligó a reprogramar la ceremonia.

?La ceremonia de boda privada de la princesa Beatriz y el señor Edoardo Mapelli Mozzi tuvo lugar a las 11:00, hora local, del viernes 17 de julio en la Capilla Real de Todos los Santos en Royal Lodge, Windsor?, dijo el Palacio de Buckingham en un comunicado. Y agregó: ?La pequeña ceremonia contó con la presencia de la Reina, el Duque de Edimburgo y familiares cercanos. La boda se llevó a cabo de acuerdo con todas las directrices gubernamentales relevantes?.

Las ceremonias de boda están permitidas en Inglaterra desde el 4 de julio, con un límite de 30 invitados que deben mantener el distanciamiento social

La princesa Beatriz de York, recién casada, junto a su abuela, la reina Isabel II (Reuters)

Más temprano este sábado, el ramo de bodas de Beatrice había sido colocado en la tumba del soldado desconocido en la Abadía de Westminster de acuerdo con la tradición de las novias reales

La tradición de la boda real, que comenzó la Reina Madre después de su boda con el entonces duque de York en 1923, marca que las flores se depositan en las tumba de los caídos a modo de homenaje. Normalmente, este ritual se lleva a cabo el día después de la boda

Originalmente, estaba previsto que el enlace se celebre en la Capilla Real en el Palacio de St James, en Londres, con 150 invitados y tras ello la reina Isabel II iba a ofrecer el almuerzo nupcial en Buckingham

La princesa Beatriz y Eduardo Mapelli Mozzi

Finalmente, la ceremonia religiosa tuvo lugar en el Castillo de Windsor, al igual que Eugenie, aunque la prensa y los fanáticos brillaron por su ausencia

A través de la cuenta de Twitter de la familia real, además de difundir algunas fotografías, se enviaron mensajes de felicitaciones a la flamante pareja

Princess Beatrice wore a vintage dress by Norman Hartnell and the Queen Mary diamond fringe tiara, both belonging to Her Majesty The Queen. The tiara was worn by Her Majesty on her wedding day in 1947.

Además, difundieron un detalle: ?La princesa Beatriz usó un vestido vintage de Normal Hartnell y la tiara de diamantes de la Reina María, ambas prendas pertenecientes a su Majestad, la Reina. La tiara fue usada por su Majestad en el día de su boda, en 1947?

