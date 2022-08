Entornointeligente.com /

En los últimos días no han habido cambios en la salud de su hermana. Denise Dowse conocida como la actriz de Beverly Hills, 90210, interpreto durante diez años el personaje de Yvonne Teasley, sin embargo se ha dado a conocer la noticia que ha caído en coma debido a un caso agudo de meningitis. Hasta el momento se sabe que la actriz continua hospitalizada y los médicos no están seguros de que si recuperará o no la consciencia.

La meningitis es la inflamación de las membranas protectoras que rodean el cerebro y la médula espinal. La hinchazón generalmente es causada por una infección bacteriana o viral del líquido que rodea el cerebro y la médula espinal, aunque las lesiones, el cáncer, las drogas y otros tipos de infecciones también pueden causar meningitis.

Su hermana Tracey a través de una publicación en su cuenta de Instagram pidió a todos los fans que le mandaran su apoyo y oraciones, y así mismo no oculto la gravedad del estado de salud de Denise. Explico que no ha habido ninguna evolución, aunque la buena noticia es que Denise tampoco ha empeorado.

«Es una actriz y directora vibrante que debería tener muchos años por delante. Los pensamientos, las oraciones y el apoyo son muy apreciados . He estado leyendo sus comentarios y quiero agradecer a todos y cada uno de ellos. No voy a responder a sus mensajes porque no quiero que nadie piense que vienen de ella en este momento», añadió.

Tracey suelen ser positivas y edificantes, por lo cual dijo que estaba haciendo todo lo posible para mantener el buen ánimo debido a esta situación.

te puede interesar: Las primeras fotos del encuentro de JLo y Ben Affleck tras los rumores de separación «Tenemos la esperanza de que ella saldrá de esto pronto». «todavía está en coma». » Sus médicos no saben cuándo saldrá del coma «. «no fue inducido médicamente». Dijo Tracey al portal Page Six tras informa que no ha habido ningún tipo de cambio en la condición de su hermana.

