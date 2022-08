Entornointeligente.com /

Com o eleitorado da Florida cada vez mais inclinado para o lado do Partido Republicano, o Partido Democrata vai tentar escolher, na terça-feira, os melhores candidatos possíveis para enfrentarem, nas eleições gerais de Novembro, os dois políticos conservadores mais populares no estado: o governador Ron DeSantis e o senador Marco Rubio, dois potenciais candidatos à Casa Branca em 2024.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com