Demi Moore presume de su físico en bikini a los 59 años (FOTOS)

Demi Moore lució un bikini rosa mientras disfrutaba de una excursión en yate bajo el sol.

El lunes, la actriz de 59 años de edad, tomó Instagram para compartir una foto en la que se ve posando en un escaso dos piezas mientras se encuentra en la cubierta de un barco.

«Disfrutando del verano», escribió la estrella de «Ghost» en el pie de foto, que fue tomada contra un fondo escénico de acantilados multicolores y las olas del mar.

El esbelto físico de Moore se mostró en todo su esplendor con el bikini, que combinó con una camisa abotonada de color naranja brillante. La oriunda de Nuevo México se protegía los ojos del sol con unas gafas de aviador negras y llevaba su larga melena morena suelta.

La publicación de la madre de tres hijos recibió rápidamente comentarios de admiración de su familia, amigos y fans.

«¡Y te queda bien!» escribió la esposa del ex marido de Moore, Bruce Willis, de 44 años, añadiendo emojis de un fuego y una cara sonriente con ojos de corazón.

La hija de la actriz, Rumer, de 33 años, remachó: «Eres un bombón mamá, Dios mío».

«¡¡¡Disfruta!!!», escribió la coprotagonista de Moore en «Now and Then», Rita Wilson, de 65 años, mientras la modelo Maye Musk, de 74 años, dejaba dos emojis de corazón rosa.

Mientras que el bikini rosa de Moore era de la marca Eres, muy querida por las celebridades, la autora de «Inside Out» había modelado un dos piezas de su colección de trajes de baño Andie en una foto que publicó en Instagram el martes pasado.

En la imagen, Moore se ponía la parte superior de un bikini de ganchillo negro mientras descansaba en un sofá con su chihuahua de pelo largo Pilaf, que se acurrucaba dormido sobre su pecho.

«Conozcan el traje favorito de Pilaf: el Tropez en crochet», tituló la actriz la instantánea.

En julio, Moore lanzó la colección Demi Moore x Andie, que creó en colaboración con la vicepresidenta de marca y diseño de la marca de trajes de baño inclusivos, Michelle Copelman.

La actriz ha sido una de las primeras inversoras y ha apoyado durante mucho tiempo a Andie, pero la nueva colección fue su primera colaboración creativa con la marca.

En una entrevista con la revista People, Moore dijo: «Para mí, una gran parte de lo que fue inspirador en esta colección Andie fue pensar en las cosas que las mujeres se sienten sensibles, ya sea su barriga u otras áreas del cuerpo».

Y añadió: «No quieren parecer matronas o no sentirse sexy o deseables. Eso fue realmente algo en mi propia mente, que está cambiando esta idea de que nos volvemos menos deseables a medida que envejecemos.»

Moore, que dijo al medio que tiene entre «400 y 500» trajes de baño, explicó que se inspiró en los estilos vintage a la hora de diseñar la línea.

«Empecé a pensar en que los últimos años se trataba de trajes sin apenas tela, y en lo mucho que me gustaba el tipo de elegancia y glamour de, en mi percepción, algunos de estos trajes vintage y las imágenes que venían con ellos y cómo puedes sentirte sexy y empoderada y cómoda y no tener que mostrar mucha piel», dijo la estrella.

La elaboración de los trajes de época es extraordinaria. Y algunos de ellos no puedes creer que sean trajes de baño. Así que la idea es: ¿Cómo podemos hacer que una mujer lleve algo que le haga sentirse bien, juguetona y sexy, y que al mismo tiempo le genere seguridad y confianza y siga teniendo estilo? Ese era nuestro objetivo».

Moore también encabezó la campaña de la colección, que se rodó en la Riviera francesa. Dijo a People que al principio le preocupaba el rodaje, pero que esperaba que sirviera de inspiración a otras mujeres.

«Probablemente encajo en la categoría de las que no han estado más seguras de su cuerpo. Y creo que esa parte de hacer una sesión [de trajes de baño], no importa lo que sea, es extremadamente vulnerable», admitió.

«Me sentí muy apoyada y alentada -incluso mientras lidiaba con mi propia dismorfia corporal. … Realmente espero que haga que las mujeres se sientan seguras de sí mismas».

En julio de 2021, Moore, junto con sus hijas Rumer, Scout, de 31 años, y Tallulah, de 28, se asoció con Andie para su campaña de trajes de baño TOGETHER.

En un comunicado de prensa para la campaña TOGETHER, dijo: «En el último año, la conexión se ha vuelto más crucial que nunca. He apoyado a Andie desde el principio como inversora, y ahora, más que nunca, me pareció el momento perfecto para unirme a ellos y dar la bienvenida a un verano de libertad y unión.»

Y continuó: «¡Especialmente compartiéndolo con mis hijas! Era importante para mí incluir a mis hijas en esta campaña, y espero que otras personas aprovechen las oportunidades en sus vidas para crear conexiones significativas y celebrar cada momento con las personas que aman.»

La actriz ha contado a People que también ha pedido consejo a sus hijas a la hora de diseñar su colección cápsula.

«Ellas son una gran inspiración y me aportan una perspectiva diferente a la mía. Sobre todo con las braguitas de bikini», dijo la estrella de «G.I. Jane».

«Suelo tener preferencia por un corte mucho más de los 70: me gusta llevar la parte de abajo muy escotada, y todas mis hijas prefieren un corte muy alto, de los 90. Y quería asegurarme de que, sólo porque sea mi preferencia, lo excluyera. Y quería asegurarme de que, sólo porque no fuera mi preferencia, no se excluyera. Intentamos crear una parte inferior que pudiera llevarse de ambas maneras».

