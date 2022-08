Demi Lovato se sincera sobre su nueva preferencia de pronombres

Entornointeligente.com /

Demi Lovato con puntos en la frente tras pequeño accidente 0:59 (CNN) — Demi Lovato, la cantante y quien fue actriz de Disney Channel, comenzó a usar nuevamente el pronombre «she» («ella»).

Lovato, que en 2021 se identificó como persona no binaria y cambió sus pronombres a «they», en inglés, dijo esta semana en el podcast «Spout» que «se ha estado sintiendo más femenina» últimamente y adoptó sus antiguos pronombres.

«Soy una persona muy fluida en lo que respecta a mi género, mi sexualidad, mi música y mi creatividad», dijo Lovato en el podcast, una serie de entrevistas breves con celebridades.

Lovato utiliza ambos pronombres ahora, según su cuenta de Instagram. También ha dicho que se identifica como queer y pansexual.

No es inusual que las personas no binarias utilicen pronombres de género o intercambien pronombres: la cantante Janelle Monáe recientemente se declaró no binaria y dijo que seguiría usando los pronombres «she» («ella») además de «they».

Lovato dijo en «Spout» que aunque «todo el mundo se equivoca con los pronombres» en algún momento, «se trata de respeto».

La cantante de «Cool for the Summer» tiene previsto lanzar su próximo álbum, «Holy F**k», a finales de este mes. Una de las canciones, «Skin of My Teeth», está inspirada en los problemas de salud de Lovato tras una sobredosis en 2018, que le causó múltiples derrames cerebrales y daños en el cerebro. La estrella dijo en «Spout» que estuvo sobria durante la creación de su álbum, algo de lo que está «tan orgullosa».

