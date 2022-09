Entornointeligente.com /

Demi Lovato comenta post de Juliette no Rock in Rio: 'Tão feliz por te ver' Cantora repostou vídeo de ex-BBB assistindo ao show em frente ao palco. Demi também elogiou o público após apresentação: 'Rio de Janeiro, você foi incrível'. Por g1

05/09/2022 07h59 Atualizado 05/09/2022

1 de 0 Demi Lovato comenta post de Juliette e elogia público do Rock in Rio — Foto: Reprodução/Instagram Demi Lovato comenta post de Juliette e elogia público do Rock in Rio — Foto: Reprodução/Instagram

Demi Lovato comentou o post de Juliette no Rock in Rio, após a cantora se apresentar no festival na noite deste domingo (4).

Demi se apresentou no terceiro dia de evento e fez uma apresentação de pop punk cativante só com mulheres no palco.

Juliette, que estava logo na fila do gargarejo, juntinho ao palco, publicou alguns vídeos de Demi. A cantora repostou dois deles nos Stories e ainda comentou: «Tão feliz por te ver».

Em outra postagem, Demi também elogiou o público do show do festival. «Rio de Janeiro – você foi incrível», escreveu.

Horas antes, Juliette contou ao g1 que encontrou Demi Lovato nos bastidores do Palco Mundo e disse não ter entendido nada do que a cantora falou.

«Eu acabei de encontrar a Demi e estou paralisada. Eu vim ver o show dela, de Justin [Bieber], de Iza. Minha primeira vez aqui. Eu não sei [o que ela falou]. Era inglês e o meu amigo é que sabe. Ela falou: ''Juliette, nossos fãs falam muito de você. Gostam muito da gente'. Eu falava só 'I love you'», disse a campeã do «BBB 21».

