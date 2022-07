Dembélé pasa las pruebas médicas y su renovación con el Barça es inminente

Entornointeligente.com /

BARCELONA — Ousmane Dembélé se sometió este martes a las pruebas médicas con el Barcelona y su ‘fichaje’ por el club azulgrana se espera que sea oficial en las próximas horas, probablemente el jueves según advirtió a ESPN Deportes una fuente de la propia entidad barcelonista.

El delantero francés, de 25 años, se comprometerá por dos temporadas, hasta 2024 y se cerrará de esta manera un culebrón que se mantenía desde el pasado mes de enero y que al acabar la última temporada sin que firmase la renovación pareció acabar con su etapa en el Camp Nou.

El ‘retorno’ de Dembélé al Barça quedó totalmente despejado al personarse el propio futbolista en el vestuario del equipo azulgrana (Aubameyang publicó una fotografía) y entrenarse, confirmó la misma fuente, por su cuenta en las instalaciones. Este miércoles podría volver a ejercitarse, quizá ya en compañía del grupo incluso antes de anunciarse oficialmente su incorporación.

Ousmane Dembélé está cerca de llegar a un arreglo con Barcelona. EFE Si bien no se han dado a conocer los detalle salariales del nuevo contrato del futbolista, éste se ajustará a la nueva escala salarial impuesta por la directiva de Joan Laporta y significará una importante rebaja respecto al contrato inicial que firmó en 2017. Diversas informaciones, no desmentidas por el Barcelona, estiman la disminución en torno a un 40 por ciento de sus anteriores emolumentos, añadiendo una serie de bonus por rendimiento personal que ha comenzado a imponer el director de fútbol del Barcelona Mateu Alemany en los contratos firmados durante los últimos meses.

De esta forma se acabará un auténtico culebrón y que ha motivado cambios constantes desde que al acabar el mercado de pases en invierno sin llegarse a un acuerdo provocase que el club amagase con apartar al jugador y Mateu Alemany le invitase a buscarse un nuevo club. En aquel momento la intervención directa de Xavi le devolvió al plano, reabriéndose las conversaciones con Moussa Sissoko y trasladando una última propuesta la entidad en abril , a la que el representante no dio ninguna contestación.

A principios del mes de junio las sensaciones no podían ser más pesimistas, cuando aparecieron una serie de informaciones que apuntaban a su negociación con el Chelsea, un hecho que provocó que desde el Barcelona se considerase el caso prácticamente cerrado, algo que al cabo de pocas semanas repitió el club, entendiendo que Sissoko, el agente del delantero, no tenía intención de aceptar la última propuesta… Que se advirtió no iba a ser retocada.

La defensa personal de Xavi respecto a su continuidad y el propio deseo del jugador acabaron por sentenciar el caso, que se cerrará esta misma semana, probablemente el jueves, con su reingreso oficial a la disciplina del club. A tiempo par viajar a la gira por Estados Unidos y convertido, otra vez, en una pieza fundamental en los planes del entrenador.

