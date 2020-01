“Demasiado pronto” para declarar emergencia internacional por virus chino (OMS)

Entornointeligente.com /

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó este jueves que es “demasiado pronto” para decretar que el virus que apareció en China y que ha empezado a expandirse por el mundo constituya una “urgencia de salud pública de alcance internacional.

“No se equivoquen, es una urgencia en China. Pero aún no es una urgencia sanitaria mundial. (Aunque) podría convertirse en ello”, declaró en rueda de prensa el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Asimismo, Ghebreyesus instó a China a garantizar que los bloqueos a los transporte en varias ciudades sean “de corta duración”, en tanto intenta prevenir la propagación del virus que puede ser mortal.

“China ha tomado medidas que considera apropiadas para frenar la propagación del coronavirus en Wuhan y otras ciudades. Esperamos que sean cortas y eficaces”, añadió ante periodistas en Ginebra.

Para luego señalar que por ahora no hay “ninguna prueba” de contagio entre humanos fuera de China.

“Sabemos que hay transmisión entre personas en China, pero hasta ahora parece estar limitada a grupos familiares y a trabajadores de la salud que han atendido a pacientes infectados”, destacó.

“Fuera de China no hay por ahora constatación de contagios, pero eso no significa que esto no vaya a suceder”, advirtió el alto funcionario internacional.

