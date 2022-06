Demanda por violación contra Cristiano Ronaldo fue desestimada

Entornointeligente.com /

La demanda por presunta violación contra el futbolista Cristiano Ronaldo , se desestimó en una corte de Estados Unidos . La demanda fue presantada por la exmodelo Kathryn Mayorga hace 13 años.

Mayorga acusó en 2009 al jugador del Manchester United de agredirla sexualmente en una habitación de un hotel de Las Vegas .

La decisión de la corte de esta ciudad de Nevada , fechada el 10 de junio, siguió las recomendaciones del juez Daniel Albregts que en octubre pasado había recomendado desestimar el caso.

«Se recomienda conceder la moción de Ronaldo de poner fin al caso de sanciones. Se recomienda además que la acción de Mayorga sea desestimada con prejuicio», manifestó entonces el juez.

La acusación se hizo contra el portugués hace una más de una década y los reclamos de Mayorga se resolvieron fuera de los tribunales hace 13 años , después de que recibió más de medio millón de dólares del delantero portugués, entonces con el Real Madrid.

Sin embargo, en 2018, Mayorga comenzó los procedimientos para anular su acuerdo inicial, argumentando que se firmó bajo coacción , pero sin dar ningún tipo de argumentos legales.

Los nuevos reclamos de Mayorga fueron negados categóricamente por Ronaldo cuando presentó su defensa ante un tribunal de Las Vegas en donde la denunciante solicitaba una nueva indemnización de 77 millones de dólares en daños y costos.

​

Está na hora de reforçar a liderança no grupo, manter o bom momento exibicional e brindar os nossos adeptos com mais uma vitória. Como sempre, contamos com o vosso incansável apoio! Vamos Portugal!🇵🇹🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/yFW9H2K1qr

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 9, 2022

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com