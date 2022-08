Demanda a memorando 2792 une a políticos y sindicalistas

Entornointeligente.com /

Ciudad Guayana.- Diferentes sindicatos de las empresas básicas de Guayana y políticos regionales se sumaron a la demanda que un grupo de trabajadores introdujo a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en contra del memorando 2792.

Los demandantes instaron a todos los miembros de la vida laboral del país a unirse en contra de esta circular que el Gobierno presidido por Nicolás Maduro aprobó en 2018.

«Esto ya dejó de ser un documento de los trabajadores de Guayana y pasó a ser un documento nacional, por lo tanto, le decimos a todos los gremios, federaciones y organizaciones sindicales a nivel nacional que se adhieran a este documento para que el mismo tenga fuerza y así el Gobierno reconozca que los trabajadores tenemos razón», expresó Ramón Castillo, integrante del Consejo Legislativo del Estado Bolívar (CLEB).

Miembros del sindicato de trabajadores de CVG Venalum, del sindicato de CVG Alcasa y trabajadores de CVG Ferrominera fueron los sectores sindicales que se unieron a la acción en contra de la circular que ellos llaman inconstitucional.

«Este memorándum conculcó los beneficios establecidos en la carta magna logrados con sangre, sudor y lágrimas por las organizaciones sindicales. Desde Fetrabolívar estamos dispuestos a defender esa derogación en todos los escenarios», aseveró Fidel Brito, presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar (Fetrabolívar).

El abogado que representa a este grupo de trabajadores, Francisco Medina Salas, recordó que el Tribunal Supremo de Justicia debe dar una pronta respuesta y convocar a las partes.

La demanda fue admitida por el TSJ al día siguiente y los demandantes están a la espera de que se citen a las partes -en este caso el Ministro del trabajo- para luego acudir a una audiencia y esperar el fallo de la justicia venezolana.

Esta comisión de obreros está representando al sector salud, con Camilo Torres del Colegio de enfermeros; al gremio de la educación con Camelia Guerrero, secretaria general del Sindicato Unitario del Magisterio del Estado Bolívar -SUMA-; en representación de los jubilados y pensionados , está Hugo Medina; Ramón Castillo, integrante del Consejo Legislativo del Estado Bolívar; la Federación de Trabajadores del Estado Bolívar (Fetrabolívar), con su presidente Fidel Brito y en representación de los accionistas clase b de la Siderúrgica del Orinoco está Pedro Rondón.

Adhesión política El partido político Primero Justicia se unió a la demanda que exige la derogación del memorando 2792, el cual establece que el salario mínimo es tan íntegro e incluyente y que les permite a los patronos renunciar a algunos beneficios laborales establecidos en los contratos colectivos, como es el caso del servicio de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM).

Rachid Yasbek, presidente de dicha organización política en la entidad, le hizo entrega al abogado Francisco Medina Salas un documento en donde le hace constar su apoyo y unión a la demanda que estos trabajadores tienen en contra de la circular aprobada en 2018 por el Gobierno de Nicolás Maduro

-¿Por qué decide unirse a la demanda en contra del 2792?

※ El apoyo a la demanda en contra del 2792 no es nueva, nosotros desde que estábamos en la Asamblea Nacional hemos hecho los reclamos pertinentes. De hecho, en el plan país se estipula la eliminación de ese decreto de manera automática.

※ Es que el régimen funciona ilegalmente. Cuando tú homologas un contrato colectivo pasa a ser ley de la República. La lucha que han tenido los trabajadores durante tantos años es en la búsqueda de las mejoras. Las desmejoras son ilegales y eso es lo que hace el 2792: desmejorar.

Justicia venezolana: «no hay confianza» Los demandantes aseguran que no tienen mucha confianza en la justicia venezolana; sin embargo, puntualizan en que si el TSJ no falla a su favor, quedará demostrado que en Venezuela no existe un estado de derecho, sino que por el contrario reina una dictadura.

«Independientemente que el tribunal falle en contra de los trabajadores, porque sabemos y entendemos que en este país no hay estado de derecho, quedará demostrado que en este país hay una dictadura. Le diremos al mundo y en especial a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 13 de septiembre que en este país no hay separación de poderes, porque el alto tribunal fallo a favor de algo inconstitucional», zanjó Fidel Brito, presidente de Fetrabolívar.

La Organización Internacional del Trabajo deberá asistir a Venezuela el mes de septiembre para verificar que las recomendaciones establecidas en la semana del diálogo social se cumplieron. Los sindicalistas aseguran que ese será el escenario ideal para demostrarle a la OIT que en Venezuela no existe la libertad sindical.

-¿Cree que este tipo de acciones legales pueden servir?

-Si la sentencia es a favor de los trabajadores no podemos ir a los organismos internacionales porque se judicializó y le dieron la razón a los trabajadores, pero si la sentencia es en contra de los trabajadores vamos a direccionar a la OIT, la ONU -Organización de las Naciones Unidas-, la comisión de Derechos Humanos a los efectos de que se entienda que en este país hay una dictadura. Tenemos que motivar a toda la sociedad para poder restituir el orden constitucional.

Por otra parte, los Trabajadores anunciaron que viajarán mañana martes 9 de agosto a la ciudad de Caracas para exigir una pronta respuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia.

